Supremo Tribunal da Roménia anula primeira volta das presidenciais

(em atualização)





Esta decisão judicial segue-se à desclassificação de documentos dos serviços secretos do país que apontam para "agressivos ataques cibernéticos" com origem na Rússia





"O processo eleitoral para eleger o presidente da Roménia será totalmente repetido e o governo estabelecerá uma nova data e o calendário para as medidas necessárias", determinou o Supremo Tribunal em comunicado, explicando que decidiu anular a primeira volta das presidenciais "para garantir a exatidão e a legalidade do processo eleitoral".



O primeiro-ministro romeno, Marcel Ciolacu, diz que a decisão do tribunal é "a única decisão correta", depois de documentos desclassificados terem revelado interferência russa nas eleições.





A segunda volta das eleições presidenciais estava marcada para o próximo domingo e a votação está já a decorrer nas assembleias de voto no estrangeiro. Esta segunda volta teria colocado Calin Georgescu, um candidato pró-Rússia de extrema-direita, a concorrer contra a líder centrista pró-UE Elena Lasconi.





Lasconi condenou veementemente a decisão do tribunal, considerando que a votação deveria ter continuado, “respeitando a vontade do povo romeno”.



A candidata centrista considera que a decisão “atropela a democracia” e “destrói 35 anos de progresso”.