Surto de Covid-19 detetado no bloco da prisão onde está Julian Assange

no sul de Londres, levando a que as autoridades prisionais e de saúde decidissem aumentar ainda mais as restrições no edifício.A agência de relações públicas que representa Julian Assange divulgou um comunicado no qual o diretor da prisão de Belmarsh informa os reclusos de que existe um surto nas instalações e que todos os prisioneiros e funcionários serão testados à Covid-19, tendo depois de esperar entre 24 a 48 horas pelos resultados.Dentro do bloco onde se encontra o cofundador do Wikileaks,“Introduzimos mais medidas de segurança depois de serem detetados vários casos positivos”, adiantou um porta-voz dos serviços prisionais aos meios de comunicação britânicos na quarta-feira.Julian Assange, de 49 anos, foi detido em abril do ano passado na embaixada do Equador, onde estava asilado, estando atualmente a aguardar extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta 18 acusações por ter divulgado documentos confidenciais em 2010.

Companheira de Assange faz apelo a legisladores britânicos

A companheira e mãe dos dois filhos de Assange, Stella Morris, diz temer pela vida do parceiro. lamentou ao“Mas não se trata apenas da Covid-19. Cada dia que passa é um risco sério para o Julian. A prisão de Belmarsh possui um ambiente extremamente perigoso no qual homicídios e suicídios são comuns”.“O Julian é um dos mais reconhecidos ativistas ainda vivos pela liberdade de imprensa e pela responsabilização do Governo.”, apelou Morris.O número de casos de Covid-19 dentro de prisões britânicas aumentou significativamente no mês passado, com testes positivos em 45 estabelecimentos prisionais. Foram 1529 os reclusos infetados apenas no mês de outubro, mais 883 do que em setembro.Na primavera as prisões do país foram colocadas sob um regime altamente restritivo, mas desde o final do verão as medidas têm vindo a ser levantadas. As visitas voltaram, na altura, a ser permitidas em todas as prisões do Reino Unido, mas este mês um segundo confinamento voltou a suspendê-las.