Suspeito de assassínio de CEO em Nova Iorque detido na Pensilvânia

Numa conferência de imprensa convocada à pressa esta segunda-feira, horas depois da detenção de Mangione para interrogatório, a recém-confirmada comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, confirmou a identidade do suspeito, revelando que foi detido num McDonald's em Altoona, uma cidade a cerca de 430 quilómetros de Nova Iorque, na manhã de segunda-feira.





"Membros do departamento de polícia de Altoona prenderam Luigi Mangione, um homem de 26 anos, por posse de armas de fogo. Neste momento, acreditamos que esta é a pessoa que procuramos no assassinato visado e sem escrúpulos de Brian Thompson, CEO da United Healthcare", disse Tisch, ao lado do presidente da Câmara, Eric Adams.







De acordo com o New York Times, quando foi detido, Mangione tinha consigo documentos com o seu nome verdadeiro, mas também uma identidade falsa, de Nova Jérsia, correspondente à usada pelo principal suspeito do crime para se hospedar num albergue em Nova Iorque, dias antes do tiroteio.



O suspeito transportava igualmente uma arma semelhante à usada no tiroteio que vitimou Thomson, na quarta-feira, em plena rua, quando o CEO se dirigia para um hotel de Manhattan, onde ia participar de uma conferência.

Foi ainda encontrado nos pertences de Mangione um manifesto com críticas às empresas de saúde, acusando-as de colocarem os lucros acima dos cuidados, informou igualmente o, citando um alto responsável judicial.

Mangione ainda não foi acusado e terá sido para já detido localmente por posse de arma e de identidade falsa, de acordo com o Times.





Para ser acusado do assassínio de Brian Thomson, Luigi Mangione terá de ser transferido para Nova Iorque.