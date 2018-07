Tailândia. Quatro rapazes retirados, operação de resgate retomada na segunda-feira

Andreia Martins - RTP08 Jul, 2018, 17:11 / atualizado em 08 Jul, 2018, 17:24 | Mundo

Ao contrário das informações avançadas pelas agências internacionais ao início da tarde deste domingo, apenas quatro crianças foram resgatadas do interior da gruta.



A agência France-Presse e a Reuters chegaram a confirmar o salvamento de seis dos rapazes encurralados, mas o balanço foi entretanto corrigido pelas autoridades em conferência de imprensa.



“Hoje tínhamos a melhor situação possível, em termos da saúde das crianças, água e a nossa preparação. Quatro rapazes foram resgatados. Consideramos que foi um grande sucesso”, disse Narongsak Osatanakorn, governador da região de Chiang Rai.





O mesmo responsável admitia na conferência que a operação “está a ser mais bem-sucedida do que o esperado” e que o que aconteceu hoje foi “uma obra-prima”.



Operação retomada daqui a "dez a 20 horas"



Ainda assim, o governador admitia: "O nosso trabalho não está totalmente feito. Temos de garantir que a próxima missão corra tão bem como esta que fizemos hoje. O resto das crianças continua no mesmo lugar".







Sobre a hora prevista para retomar as operações, o governador referiu durante a conferência de imprensa que o material necessário ao resgate tem de ser preparado novamente.







"Não posso dizer qual é a hora exata para iniciar o próximo resgate, mas posso dizer que vai demorar mais de dez horas. Não vai demorar mais de 20 horas. Temos de garantir que todos os fatores estão estáveis e então a operação poderá ser reotmada", explicou Narongsak Osatanakorn.





90 mergulhadores participam no resgate

Com o fim do dia na Tailândia, as operações de resgate foram suspensas por um período de pausa que pode ir de dez a 20 horas, dependendo do estado do tempo, mas também da preparação das equipas e material de socorro para levar a cabo os restantes salvamentos.







Nos trabalhos de salvamento participam um total de 90 mergulhadores, 50 vindos do estrangeiro e 40 tailandeses. Na operação deste domingo, participaram especificamente um total de 13 mergulhadores.







Cada criança foi escoltada por dois mergulhadores nos trabalhos de resgate, um que seguia à sua frente, outro atrás, ao longo de uma viagem de mais de três quilómetros ao longo da gruta.

As autoridades confirmaram ainda que os quatro rapazes resgatados por um total de 13 mergulhadores estão em “perfeitas” condições de saúde, ainda que tenham sido imediatamente transportados para o hospital de Chiang Rai, de ambulância e também por helicóptero.Alguns meios de comunicação avançaram que um dos rapazes resgatados se encontrava em estado crítico, informação que não foi confirmada pelas autoridades.Depois de um início bem sucedido desta operação, iniciada este domingo às 10h00 locais (menos seis horas em Portugal Continental), faltam ainda resgatar nove pessoas que permanecem no interior da gruta, as oito crianças e o treinador de futebol.O grupo de jovens estava encurralado no interior da gruta desde 23 de junho. As fortes chuvas – nesta época do ano a Tailândia é fortemente afetada por monções – bloquearam a saída do grupo, que só foi encontrado por mergulhadores nove dias após o desaparecimento.Ainda que as autoridades procurem saídas alternativas – nos últimos dias foram efetuados mais 100 furos na montanha onde se situa a gruta – a única forma de resgate até agora encontrada é através de mergulho pelos túneis de vários quilómetros completamente inundados.As crianças presas no local têm entre 11 e 16 anos (o treinador de futebol que as acompanha tem 25 anos) e não sabem nadar nem mergulhar.As condições são adversas mesmo para os mergulhadores mais experientes. Na sexta-feira, um mergulhador da marinha tailandesa de 38 anos morreu enquanto tentava levar botijas de oxigénio ao grupo retido no interior da gruta.Atendendo à coragem dos vários homens e mulheres que participam nesta operação de resgate tão complexa, a FIFA decidiu este domingo convidar os mergulhadores a assistirem à final do Campeonato do Mundo, que se realiza precisamente daqui a oito dias em Moscovo.No início da semana, a federação internacional de futebol já tinha feito o mesmo convite às crianças, caso estas se encontrem em condições de viajar até à Rússia para assistirem ao jogo.