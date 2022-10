Taiwan a contar com pressão reforçada e global da China de Xi

No rescaldo do 20.º Congresso do Partido Comunista chinês, do qual Xi Jinping saiu com liderança blindada, Taipé veio esta quarta-feira antever uma pressão acrescida por parte de Pequim, tendo em vista a concretização do desígnio de uma só China. O ministro taiwanês dos Negócios Estrangeiros espera sucessivas investidas diplomáticas chinesas junto das 14 capitais que conservam relações com a ilha.