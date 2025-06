Tensão adensa-se em Los Angeles. Trump pronto para "tomar todas as medidas necessárias"

A Guarda Nacional, uma força armada de reserva, é mais frequentemente mobilizada durante catástrofes naturais.

Marines em “alerta máximo”

A polícia de Los Angeles informou que. As autoridades denunciaram "ajuntamentos ilegais" e acusaram alguns participantes de atirarem projéteis de betão, garrafas e outros objetos contra os agentes.O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) anunciou durante a noite na rede social X que o centro da cidade, onde muitos manifestantes estavam concentrados, foi declarado “zona de interdição de ajuntamentos”.Na última semana,, o que levou por sua vez à indignação de grupos de ativistas.Os confrontos levaram o presidente Donald Trump a mobilizar para a cidade californiana cerca de dois mil elementos da Guarda Nacional, contra a vontade do governador democrata Gavin Newsom e da presidente da Câmara, também democrata, Karen Bass.O líder norte-americano já disse, no entanto, estar pronto para enviar tropas para onde quer que sejam necessárias no país.Em entrevista à MSNBC, o governador Gavin Newsom disse ter solicitado à Administração Trump que retirasse os dois mil elementos da Guarda Nacional da cidade e considerou a decisão "ilegal", pelo que planeia processar a Administração., escreveu o responsável na rede social X. "Agora as coisas estão desestabilizadas e precisamos de enviar mais forças para limpar a confusão de Trump"."Solicitei formalmente à Administração Trump que anule o destacamento ilegal de tropas no condado de Los Angeles e as devolva ao meu comando.Esta é uma violação grave da soberania do Estado: inflamar as tensões e retirar recursos de onde eles são realmente necessários", afirmou noutra publicação.Donald Trump escreveu, por sua vez, que "uma outrora grande cidade americana, Los Angeles, foi invadida e ocupada por estrangeiros ilegais e criminosos"."Agora, multidões violentas e insurretas estão a invadir e a atacar os nossos agentes federais para tentar impedir as nossas operações de deportação, mas estes motins sem lei apenas reforçam a nossa determinação”, vincou na sua rede Truth Social.O presidente avançou queO secretário da Defesa, Pete Hegseth, avisou que o Pentágono está preparado para mobilizar tropas "se a violência continuar" em Los Angeles, dizendo que os marines na base de Camp Pendleton, nas proximidades, estão em "alerta máximo".Na tarde de domingo a tensão aumentou depois de dezenas de manifestantes terem bloqueado uma autoestrada na cidade californiana durante mais de uma hora., de acordo com a agência France-Presse. Vários veículos foram incendiados.No mesmo dia a polícia de Los Angeles isolou a área em torno dos edifícios federais, impedindo qualquer contacto entre os manifestantes e os elementos da Guarda Nacional.Los Angeles, que possui uma grande população hispânica, está a ser o mais recente palco de detenções de imigrantes pela Polícia Federal de Imigração (ICE). Cerca de 300 guardas chegaram no domingo de manhã para prosseguir com as rusgas.A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou no domingo que, apelando aos Estados Unidos para que os tratem com dignidade.