Tensão anglo-francesa. Macron ter-se-á referido a Boris Johnson como "palhaço"

carta foi divulgada na rede social Twitter, na quinta-feira, mesmo antes de ter chegado às mãos do presidente francês. Macron, para além de não ter gostado do conteúdo da carta, não gostou da atitude do primeiro-ministro britânico de a ter tornado pública.“Falei há dois dias com o primeiro-ministro Johnson de forma séria. Da minha parte, eu continuo a fazer isso, como faço com todos os países e com todos os líderes”, disse Macron durante uma entrevista coletiva na sexta-feira, referindo-se à chamada telefónica entre os dois no dia da tragédia. “”, criticou Macron.Mas de acordo com a revista francesa, o presidente francês foi mais duro nas críticas a Boris Johnson em privado. Segundo o jornal, Macron terá dito: “”.

O presidente francês terá ainda afirmado que o Brexit “é o ponto de partida do circo de Johnson” e acusa o primeiro-ministro britânico de estar a usar França como "bode expiatório" face ao "fracasso do Brexit".







“Rapidamente ele percebeu que a situação era catastrófica para os britânicos. Não havia gasóleo nas bombas, faltavam imensos produtos. Ele está a fazer-se de vítima e a fazer da França o bode expiatório. Ele tenta transformar situações simples em problemas complexos. Estamos nesta posição desde março. Ele fez isso durante a ‘guerra das salsichas’, na pesca, no caso do submarino”, acrescentou Macron.

“Em privado, ele diz que lamenta comportar-se desta forma, mas afirma que precisa de ter em consideração a opinião pública acima de tudo”, disse o presidente francês aos seus conselheiros.A tensão política entre as duas nações aumentou na sequência de um naufrágio, na semana passada, que vitimou dezenas de migrantes que seguiam em barcos semirrígidos desde a costa de França, na tentativa de chegarem a solo britânico.França e Reino Unido tinham uma reunião agendada para domingo sobre a crise migratória, mas Paris comunicou que excluiu Londres das conversações após Johnson ter publicado no Twitter a carta dirigida ao presidente francês.Gérald Darmanin, titular da pasta francesa do Interior, considera que a proposta britânica de que França aceitasse de volta os migrantes que chegassem por mar a Inglaterra foi “uma desilusão”.