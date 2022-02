Tesla processada pelo Estado da Califórnia por "segregação racial" em fábrica

“Após receber centenas de queixas de trabalhadores, o Departamento do Emprego Justo e Habitação [da Califórnia] encontrou provas de que”, anunciou esta quinta-feira a agência estatal.Segundo Kevin Kish, diretor do Departamento do Emprego Justo (DFEH, na sigla original),, assim como na disciplina de que são alvo, nos pagamentos e nas promoções a cargos superiores, o que origina um ambiente de trabalho hostil”.Ainda antes de o caso ter dado entrada no Tribunal Superior do Condado de Alameda, na Califórnia, a Tesla já tinha reagido, descrevendo o processo como “falacioso”.“Assim que o DEFH submeter a ação,e que tome medidas para assegurar que os factos e as provas vão ser considerados”, escreveu a empresa no seuoficial.Segundo a fabricante de veículos elétricos,de uma agência estatal”.“Os interesses dos trabalhadores e a justiça fundamental devem estar em primeiro lugar”, escreveu a empresa, acrescentando que a fábrica da cidade de Fremont “possui trabalhadores de maiorias e minorias [étnicas] e fornece a 30 mil pessoas os empregos mais bem pagos da indústria automóvel”.A Tesla disse ainda, possuindo “uma equipa especialmente dedicada a responder e a investigar todas as queixas”.

Trabalhar na Tesla “é voltar atrás no tempo”

A ação do Departamento do Emprego Justo da Califórnia segue para tribunal depois de, nos últimos meses,que dizem ter sido alvo de comportamentos discriminatórios.Ainda esta semana, uma ex-funcionária da empresa de Elon Musk avançou com uma ação contra a empresa depois de, alegadamente, uma colega a ter ofendido verbalmente e agredido com uma ferramenta quente.A mulher de 25 anos, negra e homossexual,, acabando mesmo por ser despedida sem justa causa.“Ser um trabalhador negro na fábrica da Tesla na Califórnia é ser forçado a voltar atrás no tempo e sofrer abusos dolorosos que relembram a era das leis de Jim Crow”, que impunham a segregação racial, lamentou a ex-funcionária, Kaylen Barker.No ano passado,. O homem, Owen Diaz, queixou-se também de racismo no local de trabalho, dizendo ter ouvido insultos como “volta para África”.Bernard Alexander, advogado de Kaylen Barker e Owen Diaz, considera que “a empresa é um reflexo do seu dono, Elon Musk”.“Uma pessoa capaz de criar os carros que ele cria, que é pessoalmente capaz de ir ao espaço...”, lamentou em declarações ao