Tratado New START expira. O que está em causa?

Sem nenhum novo acordo à vista, o mundo arrisca-se a, pela primeira vez em cerca de 50 anos, não ter um acordo que limite o armamento destas duas grandes potências, o que causa receio pela possível corrida que se poderá seguir.

O que é o New START?



O New START (ou START III) foi um tratado assinado entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente da Federação Russa, Dmitry Medvedev, a 8 de abril de 2010, e que entrou em vigor a 5 de fevereiro de 2011.



Este documento substituiu o Tratado sobre Reduções de Ofensiva Estratégica (SORT em inglês), assinado entre os dois países em 2003, e que faz parte de uma série de tratados bilaterais que remontam a 1972, quando foi assinado o SALT I.



O tratado New START tinha uma duração de 10 anos, mas foi estendido por um prazo de cinco anos, em 2021, por proposta russa, que foi aceite pelos Estados Unidos.



No entanto, na sequência do apoio norte-americano à Ucrânia, a Rússia suspendeu a sua participação no tratado, em 2023, mas garantiu que iria continuar a cumprir os termos do acordo, sem permitir a inspeção do seu arsenal por parte da NATO e dos Estados Unidos, nem a partilha informação.

O que diz o tratado?

O tratado prevê a redução das armas estratégicas ofensivas dos dois países ao longo de sete anos e a não ultrapassar o limite estabelecido durante a vigência do acordo.



Esses limites são:





700 mísseis balísticos intercontinentais;

1.550 ogivas nucleares;

800 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais.

Apesar de Donald Trump, em setembro de 2025, ter afirmado que a observação dos termos previstos do tratado após a sua expiração ser “uma boa ideia”, admitiu ao New York Times, em janeiro, que “se expirar, expira. Apenas faremos um acordo melhor”.

Desde 2020 que o país tem estado a expandir e a modernizar o seu arsenal, a um ritmo muito maior do que as restantes potenciais nucleares. Nesse ano, o país tinha, segundo o Pentágono, cerca de 200 ogivas nucleares, sendo agora de 600 e que pode chegar aos mil até 2030.