Trump anuncia decisão sobre acordo nuclear do Irão

RTP08 Mai, 2018, 11:10 / atualizado em 08 Mai, 2018, 11:21 | Mundo

Sábado aproxima-se sem sinais de que os esforços franceses e britânicos tenham sido suficientes para satisfazer o Presidente norte-americano. E Trump não vê aparentemente razões para esperar mais.



Como habitualmente, a decisão foi anunciada ao mundo pelo Presidente na rede social Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de maio de 2018

Irão de pés firmes no chão

Consequências "inevitáveis"

Avisos de Teerão

Acordo em 2015

Teerão tem cumprido diz AIEA

Trump revelou que irá anunciar a sua decisão "sobre o Acordo com o Irão", "a partir da Casa Branca", quando forem "duas da tarde" (19h00 em Lisboa).De acordo com várias fontes e a expectativa geral, o Presidente deverá anunciar que os Estados Unidos se retiram do acordo. A antecipação agitou contudo os mercados e o preço do petróleo sofreu flutuações.Depois das ameaças da semana passada, o Presidente Hassan Rouhani garantiu esta terça-feira, num discurso emitido pela televisão iraniana, que o seu país procura "relações construtivas", mas que irá prosseguir com o seu desenvolvimento interno apesar de eventuais sanções."O fundamento da nossa política externa são relações construtivas com o mundo", afirmou, citado pela agência Reuters."Estejamos ou não sob sanções, devemos firmar-nos sobre os nossos próprio pés. Isto é muito importante para o desenvolvimento do país", acrescentou ainda Rouhani, durante um encontro com gerentes petrolíferos em Teerão.O Irão apela ainda aos outros países signatários para deixarem os Estados Unidos isolados na questão.Este acordo é melhor do que acordo nenhum, têm afirmado os aliados europeus de Washington, receosos de que Teerão faça marcha atrás e retome os esforços para obter armas nucleares.Já esta terça-feira, o Kremlin alertou para "consequências nefastas" caso os EUA abandonem o acordo.Haverá "consequências prejudiciais inevitáveis a quaisquer ações que levem à quebra destes acordos", disse aos jornalistas o porta-voz Dmitry Peskov.Também a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, sublinhou esta manhã à rádio RTL que o acordo não é perfeito mas que conseguiu suspender o programa nuclear militar iraniano e garantiu que Teerão tem respeitado o acordo.Este é "um fator de paz e de estabilização numa região muito eruptiva", acrescentou Parly.Argumentos repetidos à exaustão para tentar demover Donal Trump com o aproximar do fim do prazo dado pelo próprio Presidente.O líder iraniano avisou domingo os Estados Unidos de consequências graves caso abandonem o acordo."Se os Estados Unidos deixarem o acordo nuclear, logo verão que irão arrepender-se como nunca antes na história", disse o Presidente iraniano, Hassan Rohani, num discurso em Sabzevar, no noroeste do Irão, transmitido pela televisão pública."Hoje, todas as tendências políticas sejam de direita, esquerda, conservadores, reformistas e moderados, estão unidas (...). Trump deve saber que o nosso povo está unido, o regime sionista (Israel) deve saber que o nosso povo está unido", disse Rohani.O Presidente iraniano disse que "há vários meses deu as ordens necessárias", inclusive à Organização de Energia Atómica do Irão (AIEA), em antecipação à decisão de Trump, sem fornecer mais detalhes sobre a natureza dessas instruções.Na quinta-feira, o assessor de assuntos internacionais do aiatola Ali Khamenei, foi mais longe, advertindo que o Irão deixaria o acordo nuclear se Washington implementasse a sua ameaça.O acordo foi alcançado sob a égide da Agência Internacional para a Energia Atómica, AIEA, e assinado em Viena de Áustria em 14 de julho de 2015. Firmou garantias do controlo internacional do programa nuclear iraniano de forma a assegurar os seus fins pacíficos.Previu nomeadamente o levantamento progressivo das sanções internacionais impostas ao Irão em troca da garantia de que Teerão não se equipasse com armas atómicas.O Irão aceitou reduzir as suas capacidades nucleares (de centrifugação, ou de armazenamento de urânio enriquecido) durante vários anos, tornando-lhe quase impossível desenvolve-las.De 10.200 centrifugadoras em 2015, o país irá ficar apenas com 5.060, número que não poderá ultrapassar até 2025.Na altura da assinatura do acordo, os analistas dos serviços de informação estimavam que o Irão estava a dois ou três meses de desenvolver armas nucleares. Depois, o intervalo foi alargado para mais de um ano.O acordo foi subscrito pelo Irão, pela Alemanha, e pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a França, o Reino Unido, a Rússia, a China e os Estados Unidos, então liderados por Barack Obama.Donald Trump denunciou-o como o "pior acordo internacional da história dos Estados Unidos" e prometeu deixar de o apoiar, caso se não passasse a incluir salvaguardas de retaliação, em caso de não cumprimento do acordo por parte do Irão.A AIEA tem realizado inspeções regulares às capacidade nucleares iranianas e todos os seus relatórios recentes afirmam que Teerão está a cumprir os termos acordados.Na semana passada, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, revelou uma enorme quantidade de documentos confidenciais iranianos obtidos através dos serviços de informação, acusando Teerão de ter um programa nuclear secreto e de ter mentido quando negava não estar a tentar obter armas nucleares.A maioria dos documentos era já antiga e o seu conteúdo conhecido ainda antes do acordo, reagiram depois vários países. A AIEA afirmou "não ter nenhuma indicação credível de atividades do Irão ligadas ao desenvolvimento de um engenho nuclear após 2009".