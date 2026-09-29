Trump critica libertação de suspeitos de planear ataque a base no Reino Unido

Ataque envolve "ator estrangeiro"

Base aérea de Fairford

Cinco homens foram detidos e 85 habitações foram evacuadas no domingo nas imediações da base de Fairford, no condado de Gloucestershire, sudoeste de Inglaterra, onde a polícia antiterrorista investiga um possível ataque com explosivos.



A base de Fairford ganhou especial relevância este ano depois de o ex-primeiro-ministro britânico Keir Starmer ter autorizado a utilização para ações norte-americanas de "caráter defensivo" contra instalações de mísseis iranianas.

Em março, o Reino Unido autorizou os Estados Unidos a utilizar a base de Fairford para "operações defensivas específicas dirigidas ao Irão", com o objetivo de destruir mísseis iranianos.

", disse o presidente norte-americano durante uma conversa com a imprensa no Salão Oval.Trump deixou ainda uma palavra de agradecimento às autoridades britânicas. “Eles têm estado muito bem, colaboraram estreitamente connosco”.Fiança sem dinheiro”."Podia ser muito específico, mas prefiro não dizer nada", acrescentou.O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, mostrou-se mais categórico, declarando que o ataque envolvia "claramente um ator estrangeiro".no programa de Sean Hannity, na Fox News, recusando-se, no entanto, a fornecer "detalhes sobre o assunto"."Não vou entrar em detalhes sobre isso para já. No entanto, quero agradecer às autoridades britânicas, que se mostraram muito cooperantes e souberam conduzir a situação", acrescentou.A polícia britânica informou estar a "explorar múltiplas linhas de investigação" no caso, incluindo a possibilidade de envolvimento de um "Estado estrangeiro". O Irão, por sua vez, negou "categoricamente" qualquer envolvimento.Desde então, bombardeiros e outras aeronaves americanas foram vistos a descolar e a aterrar em Fairford.Em julho, a Guarda Revolucionária do Irão tinha avisado que qualquer base utilizada para lançar ataques contra o país constituiria um "alvo legítimo".Já foi utilizada pelos militares norte-americanos em operações durante a Guerra do Golfo, no início da década de 1990, e na Guerra do Iraque, em 2003.