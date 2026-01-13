Mundo
Trump impõe tarifas a países que tenham negócios com Teerão
Os Estados Unidos vão impor tarifas de 25 por cento a qualquer país que faça negócios com o Irão. Donald Trump esclarece que a medida vai incidir sobre todas as transações comerciais realizadas com os norte-americanos.
O anúncio foi feito na última noite pelo presidente norte-americano na rede social Truth, na véspera de uma reunião da Administração para discutir possíveis ações contra o Irão, que poderão incluir sanções ou bombardeamentos cirúrgicos.
Entretanto, a embaixada virtual dos Estados Unidos no Irão está, esta terça-feira, a aconselhar os cidadãos norte-americanos que se encontram no país a abandonar rapidamente o território.
Num alerta urgente, a embaixada virtual apela aos norte-americanos para abandonaram imediatamente o Irão. “Saia do Irão agora”.
Além disso o comunicado frisa que houve um agravamento dos protestos que podem tornar-se ainda mais violentos, mas também por causa das restrições severas de mobilidade do país assim como a falta de comunicações.
Os Estados Unidos não têm apoio consular no Irão e é o governo suíço que presta assistência aos cidadãos norte-americanos
A repressão aos protestos no Irão causou mais de 600 mortos desde o início das manifestações. E mais de dez mil pessoas foram detidas, nesta nova vaga de protestos no Irão, segundo a a organização não-governamental Iran Human Rights, que tem sede na Europa. Luís Peixoto – Antena 1
As autoridades iranianas tentaram retomar na segunda-feira o controlo das ruas, com comícios massivos em todo o país.