Trump ou Biden. A eleição presidencial nos Estados Unidos ao minuto

Os eleitores norte-americanos selam esta terça-feira a votação para a eleição presidencial. A escolha é entre mais quatro anos de Donald Trump na Casa Branca ou uma nova administração democrata encabeçada por Joe Biden. Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos do processo.

Mais atualizações

18h00 - Ponto de situação



Ao cabo de largas semanas de uma amarga campanha pela renovação do mandato na Casa Branca, no caso de Donald Trump, ou pelo afastamento da atual Presidência, no caso de Joe Biden, os eleitores norte-americanos que ainda não exerceram o seu direto de voto estão esta terça-feira a culminar o processo.



Em alguns Estados do leste, as assembleias de voto abriram às 6h00 (11h00 em Lisboa). Os resultados mais ansiados começarão a gotejar pelas 19h00 (0h00 em Lisboa), quando começarem a fechar as máquinas da votação em Estados como a Geórgia.



Esta é sobretudo uma eleição que decorre sob a sombra da pandemia da Covid-19 – o tema que perpassou quase todas as ações de campanha e os debates entre os candidatos. Mas também sob a sombra da incerteza, dado que o Presidente em exercício fez já saber, por diversas ocasiões, que não estará disposto a aceitar um eventual escrutínio desfavorável.



O democrata Joe Biden, há 50 anos na vida política, chega ao dia da eleição a liderar as sondagens. Todavia, o candidato republicano Donald Trump surge muito proximo do adversário em Estados-chave que lhe poderão dar o decisivo somatório de 270 votos no Colégio Eleitoral: o limiar para assegurar mais quatro anos à cabeça da superpotência.

Entre o campo de Trump, neste momento, a meta passa essencialmente por repetir o cenário de 2016, quando Hillary Clinton venceu o voto popular, com cerca de três milhões de sufrágios, mas não pôde carimbar a vitória no Colégio Eleitoral.



Parece quase garantido que os norte-americanos e o mundo tenham de esperar alguns dias - ou semanas - pela declaração final de um vencedor, caso Trump concretize, por exemplo, a promessa de contestar os votos remetidos por correio.



Há quatro anos, votaram antecipadamente 57 milhões de norte-americanos, à luz dos dados do portal da US Election Assistance Commission.

O culminar da campanha

Mais de 100 milhões de eleitores votaram antecipadamente, segundo a última contagem do. Enviados por correio ou depositados presencialmente, estes boletins representam mais de 72 por cento do total da última eleição, em 2016, ainda de acordo com as contas da Universidade da Florida.Nas últimas horas de campanha tornou-se ainda mais claro que este processo pode vir a acabar nos tribunais.Donald Trump voltou a falar de fraude e de possíveis tumultos nas ruas por causa da decisão do Supremo Tribunal em aceitar a contagem dos votos por correio após o dia da eleição.Tem assim crescido o receio de uma vaga de violência pós-eleitoral.Há Estados onde as lojas estão a proteger as entradas. As forças de segurança estão a postos.O Presidente em exercício protagonizou cinco comícios nas derradeiras horas da campanha.Na Pensilvânia, um dos Estados dados como determinantes, Trump acusou Kamala Harris, candidata democrata à vice-presidência, de ser um instrumento da extrema-esquerda e Biden de estar ao serviço de interesses corporativos.Joe Biden escolheu precisamente a Pensilvânia para um dos últimos comícios da campanha.O candidato presidencial democrata apelou à mobilização para esta terça-feira, advertindo que o voto dos norte-americanos vai ditar o destino do país nas próximas décadas.Independentemente do desfecho deste escrutínio, haverá factos, não apenas associados à pandemia, que marcarão a ferro incandescente o processo de 2020 nas páginas da História: mais de 231 milhões de norte-americanos que morreram vítimas da Covid-19; milhões de desempregados; violência de cunho racial ou ideológico, em parte perpetrada por agentes policiais, e os terramotos e a clivagem sociais daí decorrentes.