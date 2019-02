Trump pede à Europa que receba e julgue jihadistas

Carlos Santos Neves - RTP17 Fev, 2019, 10:30 / atualizado em 17 Fev, 2019, 10:43 | Mundo

Foi uma vez mais na sua conta do Twitter que Donald Trump formulou nova investida de política externa, desta feita para instar Estados europeus a julgarem presumíveis combatentes do Estado Islâmico capturados na Síria.As forças curdas mantêm detidos 790 homens alegadamente ligados ao Daesh. Em dois campos vivem 584 mulheres e 1250 crianças.



O pedido tem lugar num contexto de queda iminente da derradeira porção de território ocupada pelos extremistas islâmicos, combatidos pela aliança árabe-curda e pela coligação encabeçada pela máquina de guerra norte-americana.



“Os Estados Unidos estão a pedir à Grã-Bretanha, França, Alemanha e aos outros aliados europeus para que recebam mais de 800 combatentes do Estado Islâmico que capturámos na Síria e os levem a julgamento”, lê-se no tweet do Presidente, segundo o qual “o califado está prestes a cair”.





The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de fevereiro de 2019

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de fevereiro de 2019

Em retirada



“A alternativa não é boa, pois seremos forçados a libertá-los. Os Estados Unidos não querem que estes combatentes do ISIS permeiem a Europa, para onde se prevê que vão”, acrescenta Trump adiante.O Presidente insiste na ideia de que os Estados Unidos têm “feito muito” e “gasto tanto” na Síria. Pelo que “é tempo de outros se chegarem à frente e fazerem o trabalho que são capazes de fazer”.“Vamos retirar após a vitória a 100 por cento sobre o Califado!”, exclama por fim.Em dezembro passado, o sucessor de Barack Obama anunciou a retirada, a breve trecho, dos dois mil operacionais militares dos Estados Unidos destacados na Síria. Decisão que mereceu críticas severas por parte dos aliados.As autoridades curdas da Síria reprovaram em outubro de 2018 o posicionamento dos países europeus, concretamente a negativa ao regresso de nacionais que aderiram ao Estado Islâmico.Durante uma conferência de imprensa em Bruxelas, o encarregado dos Negócios Estrangeiros da administração semiautónoma curda apontava então para um total de 46 países de origem de combates islamitas capturados em solo sírio.