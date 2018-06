Trump recebe braço direito de Kim Jong-un na Casa Branca

RTP01 Jun, 2018, 18:17 / atualizado em 01 Jun, 2018, 19:09 | Mundo

O general norte-coreano já está na Casa Branca e levou ao Presidente norte-americano uma carta escrita por Kim Jong-un, pessoalmente endereçada a Donald Trump.







Nos últimos dois dias, o braço direito de Kim Jong-un esteve reunido com o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, em Nova Iorque, com o objetivo de preparar uma eventual cimeira histórica entre os líderes dos EUA e Coreia do Norte. Um encontro que chegou a estar marcado para dia 12 de junho, em Singapura, mas que Donald Trump cancelou na semana passada.







Kim Yong Chol, um general e conselheiro muito próximo de Kim Jong-un - chegou a constar na lista negra dos Estados Unidos devido ao papel assumido no exército e foi guarda-costas de Kim Jong-il - tornou-se hoje na mais alta figura norte-coreana a ser recebida na Casa Branca desde 2000, ano em que o ex-Presidente Bill Clinton recebeu Jo Myong-rok, outro general relevante do regime eremita.







Ao chegar à Casa Branca pouco depois das 13h00 locais (17h00 em Portugal Continental), o general norte-coreano foi acolhido pelo secretário geral da Presidência norte-americana, John Kelly, mas também por Andrew Kim, principal responsável da CIA no dossier Coreia do Norte e ainda Mark Lambert, responsável pelos assuntos norte-coreanos no Departamento de Estado.