Turquia garante ter destruído caravana de armas de milícias curdas

Segundo aquela agência, que cita fontes dos serviços de segurança, as milícias curdas saquearam mísseis, armas pesadas e munições do quartel do Exército Sírio em Qamishli, abandonado após a queda do regime do Presidente Bashar al-Assad, e transferiram-nas durante a noite para as suas próprias posições no noroeste do país.

Os serviços secretos turcos decidiram intervir e lançaram uma operação para destruir 12 camiões, dois tanques e dois depósitos de munições.

As milícias curdas e o seu braço político, o partido PYD, dominam grande parte do nordeste da Síria, mas a Turquia insiste que não devem fazer parte da transição política da Síria, devido às suas ligações à guerrilha curda da Turquia, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que Ancara considera ser um grupo terrorista.

Desde o início da ofensiva rebelde na Síria, que no domingo levou à queda do regime de Bashar al-Assad, milícias apoiadas pela Turquia lançaram ataques contra posições das milícias curdas.