Twitter admite mudar algoritmo após descobrir que "favorece a ala política de direita"

estudo levado a cabo pelo Twitter comparou a página inicial por defeito, através da qual os mais de 200 milhões de utilizadores têm acesso a um lençol de publicações escolhidas através de um algoritmo, com uma página inicial alternativa em ordem cronológica, na qual osmais recentes surgem em primeiro lugar.Foram analisados, maioritariamente norte-americanos, no mesmo período.A rede social concluiu que, em seis dos sete países sujeitos a análise, as publicações sobre políticos de direita eram mais divulgadas pelo Twitter do que as sobre políticos de esquerda. A culpa, diz o Twitter, é do algoritmo.Foi ainda descoberto que, nos países estudados - com exceção da Alemanha -,; e que oscriados pelos próprios políticos de direita são também mais divulgados pelo Twitter do que os de políticos de esquerda.O estudou procurou ainda saber se os conteúdos políticos de entidades noticiosas eram amplificados no Twitter, focando-se essencialmente em fontes de notícias norte-americanas como a estação Fox News, o jornalou o site BuzzFeed.

Canadá com a maior discrepância

O documento de 27 páginas partilhado pela rede social esta sexta-feira descreve a existência de uma, à exceção da Alemanha.Para chegar a esta conclusão, o Twitter usou a seguinte fórmula: um valor de zero por cento significava que osalcançavam o mesmo número de utilizadores quer na página inicial com algoritmo, quer na página inicial cronológica; por outro lado, um valor de 100 por cento significava que osna página inicial sujeita a algoritmo tinham o dobro do alcance do que na página ordenada cronologicamente.No final de contas, a maior discrepância foi verificada noSeguiu-se o Reino Unido, com 112 por cento de alcance para o Partido Trabalhista e 176 por cento para o Partido Conservador.Os autores do estudo tentaram excluir os resultados relativos aos principais membros dos governos, mas ainda assim a conclusão manteve-se: políticos de direita continuaram a ser mais exibidos na página inicial do que os de esquerda.

Resultados “problemáticos” podem levar Twitter a mudar algoritmo

O Twitter disse não ser ainda totalmente clara a razão pela qual a página inicial da rede social produz este resultado e admitiu a possibilidade de alterar o algoritmo para que a questão seja resolvida.Os resultados deste estudo podem mesmo ser “problemáticos”, admitiram no blog da rede social Rumman Chowdhury, diretor de engenharia dedo Twitter, e Luca Belli, um investigador da empresa.“A amplificação por algoritmoque os utilizadores têm com as publicações”, explicaram os funcionários.Agora, torna-se necessária “uma análise mais profunda para determinar quais as mudanças eventualmente necessárias para reduzir os impactos adversos do nosso algoritmo”.

O Twitter garantiu que irá tornar este estudo disponível a outras entidades, o que poderá trazer pressão acrescida ao Facebook: políticos por todo o mundo têm vindo a apelar à rede social de Mark Zuckerberg que partilhe com terceiros as suas investigações internas, após uma ex-funcionária ter trazido a público revelações graves sobre a empresa.