Ucrânia abateu dois mísseis e 18 drones russos

Dos 37 drones, 18 foram abatidos pelas defesas de Kiev. A Força Aérea também abateu dois mísseis lançados no ataque, disse a força aérea.Em contrapartida, as defesas aéreas russas abateram 13ucranianos em três regiões do oeste da Rússia, afirmou o Ministério russo da Defesa esta segunda-feira no Telegram.que lançam holofotes para o céu, tentando localizarrussos e abatê-los com metralhadoras.

Um deles é Vladyslav Tsukurov, que durante o dia ajuda a manter o funcionamento judicial, julgando casos civis e criminais fora da capital ucraniana, Kiev. À noite junta-se à unidade de Tsukurov, chamada “Mriya” (“Sonho”), foi fundada logo após a invasão russa de fevereiro de 2022 por um antigo juiz do Supremo Tribunal, que recorreu aos seus contactos.





Os juízes estão isentos do recrutamento. Mas Vladyslav Tsukurov revelou à Reuters que se alistou depois de as suas filhas terem optado por ficar no país enquanto a luta prosseguia. “Como pai, tenho de as proteger”, disse. “A minha família escolheu a Ucrânia.”





O sistema judiciário ucraniano tem falta de pessoal - algo que o Governo afirmou ter de resolver, uma vez que está a tentar cumprir as condições de adesão à União Europeia.

Chefe da oposição alemã visita Ucrânia



O líder da oposição conservadora alemã, Friedrich Merz, que tem possibilidade de se tornar o próximo chanceler do país, chegou a Kiev esta segunda-feira para conversar com a liderança ucraniana a forma de evitar uma invasão em grande escala da Rússia.



"Queremos que esta guerra terrível termine o mais rapidamente possível e que a paz seja restaurada na Europa", afirmou Friedrich Merz acrescentando que queria assegurar à liderança ucraniana o apoio do seu bloco conservador. A guerra na Ucrânia está a tornar-se um dos principais temas da campanha antes das eleições antecipadas na Alemanha, marcadas para 23 de fevereiro, após o colapso da coligação de Scholz.





Merz adotou um tom mais agressivo em relação à Rússia do que o chanceler Olaf Scholz, dizendo que a Alemanha deveria entregar à Ucrânia os mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus que há muito deseja, se o Kremlin não parar de bombardear as infraestruturas civis.



“Só se a Ucrânia for forte é que Putin estará disposto a entrar em negociações”, realçou Merz.



Segundo o líder da oposição alemã, “se o nosso apoio à Ucrânia enfraquecer, então esta guerra vai durar mais tempo. Se o nosso apoio à Ucrânia for consistente, então esta guerra terminará mais rapidamente.”



A visita de Merz, há muito planeada, ocorre uma semana depois de uma viagem surpresa da chanceler à Ucrânia, a primeira em dois anos.



Mais de 40 mil soldados ucranianos mortos no conflito



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou no domingo que 43 mil soldados ucranianos foram mortos e 370 mil ficaram feridos desde o início do conflito com a Rússia, há quase três anos.No anterior balanço, em fevereiro, o Presidente ucraniano estimou que o número de soldados ucranianos mortos rondava os 31 mil.Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, morreram também mais de 66 mil soldados russos, segundo a BBC e oMeadiazone que em agosto divulgaram ter na sua posse os nomes de 66.471 soldados russos mortos na guerra.