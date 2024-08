Ucrânia insiste em levar a guerra a solo russo debaixo de ameaça de "resposta digna"

Continua em curso a operação das forças ucranianas em território russo, garantiu o comandante ucraniano, Oleksandr Syrskyi, ao presidente Zelensky na segunda-feira, através de uma video-chamada partilhada na rede social X.





"Continuamos a conduzir uma operação ofensiva na região de Kursk. Atualmente, controlamos cerca de mil quilómetros quadrados do território da Federação Russa", afirmou.





em Kursk que 121 mil pessoas foram evacuadas, 12 civis perderam a vida e outros 121 ficaram feridos, de acordo com o governador regional. Na segunda-feira as autoridades de Kursk anunciaram que estavam a alargar a área de evacuação para incluir o distrito de Belovsky, onde vivem 14 mil pessoas. Também a região de Belgorod, que faz fronteira com Kursk, anunciou que estava a evacuar o seu distrito fronteiriço de Krasnoyaruzhsky.

Do lado da Rússia, o governador da região de Kursk, Alexei Smirnov, admitira horas antes que as forças ucranianas tinham tomado o controlo de 28 povoações, numa incursão estimada de 12 quilómetros de profundidade e 40 quilómetros de largura, metade da área anunciada por Kiev. Desde o início dos combates em Kursk que 121 mil pessoas foram evacuadas, 12 civis perderam a vida e outros 121 ficaram feridos, de acordo com o governador regional. Na segunda-feira as autoridades de Kursk anunciaram que estavam a alargar a área de evacuação para incluir o distrito de Belovsky, onde vivem 14 mil pessoas. Também a região de Belgorod, que faz fronteira com Kursk, anunciou que estava a evacuar o seu distrito fronteiriço de Krasnoyaruzhsky.





O presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, explicou na segunda-feira que esta operação era uma questão de segurança nacional e que a região de Kursk tinha sido utilizada pela Rússia para lançar muitos ataques contra a Ucrânia nos últimos dois anos. "A Rússia deve ser forçada a fazer a paz se Putin quer tanto lutar", afirmou Zelensky. "A Rússia levou a guerra a outros e agora está a regressar a casa", acrescentou.







Vladmir Putin acusou a Ucrânia de querer "desestabilizar" a Rússia e de estar a tentar obter uma melhor posição negocial em potenciais conversações para pôr fim à guerra e de estar a tentar travar a ofensiva de Moscovo no leste da Ucrânia. Numa reunião televisionada com membros do Governo russo, na segunda-feira, Putin disse que "a principal tarefa do Ministério da Defesa é, obviamente, expulsar o inimigo dos nossos territórios". "O inimigo receberá uma resposta digna", afirmou Putin.







Moscovo lançou durante a noite 38 drones de ataque e dois mísseis balísticos Iskander-M contra a Ucrânia, disse a força aérea ucraniana esta terça-feira.



Já o ministério da Defesa da Rússia confirmou que as suas unidades de defesa aérea destruíram 12 drones ucranianos sobre a região de Kursk.