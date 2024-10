Um ano de guerra em Gaza. RTP visitou local do massacre

Ao mesmo tempo, grupos armados derrubam partes da cerca de proteção que divide Gaza e Israel.



Os atacantes entram em território israelita por 60 pontos diferentes. Dois mil homens participaram nesta invasão em território israelita.



Comunidades rurais e cidades como Sderot, Netivot e Nirim foram atacadas.



Só no ataque ao Festival Nova, no Kibbutz Re'im, os militantes do Hamas mataram a tiro 360 pessoas que celebravam a vida.



Em menos de duas horas morreram 1200 pessoas, entre elas idosos, jovens e várias crianças.



Às 07h48, mais de uma hora após o início do ataque do Hamas, o porta-voz do exército israelita anunciou que o país foi invadido.



Os enviados da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, percorreram alguns locais da tragédia e escutaram os testemunhos dos sobreviventes.