O correspondente do El País dá conta que as forças de segurança da Venezuela estão a reprimir os partidários de Guaidó com gás lacrimogéneo que pretendem atravessar da Colômbia para a Venezuela pela Ponte Simão Bolívar.





17h00 - Corrente humana para fazer chegar ajuda

O conteúdo dos camiões com ajuda humanitária na Venezeula será descarregado na Ponte Simão Bolívar e serão transportados em "corrente humana" até à fronteira, revelou a agência de emigração colombiana, citada pela agência Reuters.



O exército venezeualano está a bloquear a entrada de ajuda, cumprindo ordens do Governo.







16h18 – Guaidó anuncia entrada de camião do Brasil

Um camião com ajuda humanitária passou do Brasil para a Venezuela, ao meio-dia deste sábado, revelou o autoproclamado presidente internino Juan Guaidó e o deputado da oposição venezuelana Miguel Pizarro.

¡Atención Venezuela!



Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.



¡Esto es un gran logro, Venezuela!



¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de fevereiro de 2019

A agência Reuters refere, contudo, que o veículo ainda não tinha passado pelo posto de controlo aduaneiro venezuelano.

Um camião com ajuda humanitária passou do Brasil para a Venezuela, ao meio-dia deste sábado, revelou o autoproclamado presidente internino Juan Guaidó e o deputado da oposição venezuelana Miguel Pizarro.

A agência Reuters refere, contudo, que o veículo ainda não tinha passado pelo posto de controlo aduaneiro venezuelano.





15h46 – Guaidó partiu para a Venezuela

Os camiões de ajuda humanitária partiram do centro de armazenamento em Cúcuta, na Colômbia, em direção à Venezuela, com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó a bordo de um dos veículos.





"A ajuda humanitária vai a caminho da Venezuela", afirmava Guiadó pelas 15h35 em Lisboa (11h35 na Venezuela), minutos antes de subir a um camião com ajuda, numa cerimónia transmitida em direto pelas televisões. No entanto, pouco depois Guaidó fez uma paragem e dirigiu-se ao edifício da emigração.







O jornalista Nuno Amaral da Antena 1 acompanhou o momento.







Guaidó tinha garantido que as toneladas de medicamentos e alimentos, bloqueados ba Colômbia, iam dar entrada na Venezuela este sábado e que contava com a solidariedade de Estados vizinhos.





No entanto, a ponte na fronteira entre os dois países está bloqueada.





Vamos con toneladas de ayuda, mientras la usurpación hoy sólo tiene asesinatos en Bolívar, soldados que los desconocen y altos funcionarios que los condenan o ya se fueron a Turquía.



Desde Santa Elena hasta Ureña, el Pueblo exige el paso de la ayuda.



¡Vamos a lograrlo! Sí o sí. — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de fevereiro de 2019



Em declarações aos jornalistas, Juan Guaidó afirmou que quem está ao seu lado, está "do lado certo da história".







O líder da oposição venezuelana e presidente da Assembleia Nacional, reconhecido pela maioria das nações ocidentais como líder legítimo da Venezuela, apelou aos militares venezuelanos que permitissem a passagem do comboio.







Ao lado de Guaidó, o presidente colombiano, Ivan Duque, afirmou que Nicolás Maduro seria responsável por qualquer violência. Minutos antes, Ivan Duque formalizou a entrega dos camiões com a ajuda humanitária.







15h45 - Gás lacrimogéneo

As tropas venezuelanas disparam gás lacrimogéneo aos ativistas da oposição que se preparam para receber a ajuda humanitária junto à fronteira com a Colômbia, depois de o Presidente em exercício Nicolás Maduro ter mandado encerrar as fronteiras.







15h16 – Quatro militares desertaram

Três militares atravessaram a Ponte Internacional Simón Bolívar em dois tanques e entregaram-se aos militares da Colômbia.





Um quarto militar atravessou a Ponte Santander que liga Ureña (Venezuela) a El Escobal (Colômbia).









O autoproclamado presidente interino da Venezuela considera que as deserções são justificadas.

Venezuela: no son desertores aquellos guardias y efectivos de las FFAA que decidan sumarse a nuestra lucha.



¡Han decidido ponerse del lado del Pueblo y de la Constitución!



¡Bienvenidos! La llegada de la Libertad y la Democracia a Venezuela ya es indetenible. pic.twitter.com/zojGluqAuo — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de fevereiro de 2019

15h15: Paulo Rangel impressionado



Em declarações à RTP, o eurodeputado Paulo Rangel declarou-se impressionado com “fluxo constante de pessoas” que cruzam a fronteira para a Colômbia. O deputado do Partido Popular Europeu considerou “indigna” a forma como as pessoas vivem na Venezuela e considera que “não há nenhuma razão” para que Nicolás Maduro insista no fecho das fronteiras, evitando a chegada de ajuda humanitária.





Na plataforma logística, mesmo junto da fronteira, de onde partirá a coluna de ajuda humanitária.#VenezuelaAidLive #Venezuela pic.twitter.com/aZXVRQOlPi — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) 23 de fevereiro de 2019

O eurodeputado partilhou na conta de Twitter que o autoproclamado interino considera que a comunidade portuguesa é determinante para o crescimento da Venezuela país, tendo-lhe agradecido o aoio de Portugal, numa declaração gravada em vídeo na cidade colombiana de Cúcuta.



"Quero agradecer a Portugal, agradecer à comunidade portuguesa, à comunidade luso-venezuelana que é determinante para o crescimento do nosso país. Obrigado Portugal, obrigado Europa", disse Guaidó ao eurodeputado português, em Cúcutar.

Juan Guaidó quis deixar uma mensagem a Portugal e à Europa, com uma palavra muito especial para a comunidade luso-venezuelana. Foi ontem já depois do meu encontro bilateral e das actividades com a delegação do Grupo PPE. @jguaido @EPPGroup #VenezuelaAidLive #Venezuela pic.twitter.com/iDEQK7K0zO — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) 23 de fevereiro de 2019

O vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) integra uma delegação de deputados desta família política do Parlamento Europeu. Chegaram na quinta-feira à Colômbia.





