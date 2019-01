22h17 - Portugal pede respeito pela legitimidade da Assembleia Nacional



O Governo de Portugal pediu que seja respeitada a legitimidade da Assembleia Nacional da Venezuela e o direito à manifestação pacífica.



"Apelamos a que não haja violência na Venezuela, que seja respeitada a legitimidade da Assembleia Nacional e que seja também respeitado o direito das pessoas a manifestarem-se pacificamente", lê-se numa mensagem divulgada na conta oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social Twitter.



"Acompanhamos minuto a minuto a evolução da situação na Venezuela. A nossa preocupação principal é a segurança da comunidade portuguesa. Estamos também em contacto permanente com os nossos parceiros mais próximos, designadamente na União Europeia", afirma-se numa mensagem colocada minutos antes na mesma conta.







22h08 - Tusk espera que UE "se una para apoiar forças democráticas"



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esperar que “toda a Europa se una para apoiar as forças democráticas na Venezuela”.



I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 de janeiro de 2019

Através de uma publicação feita na sua conta oficial da rede social Twitter, o responsável vincou que, "ao contrário de Maduro, a Assembleia Nacional, assim como Juan Guaidó, têm um mandato democrático" eleito pelos "cidadãos venezuelanos".



Esta é a primeira posição pública de um responsável das instituições europeias à situação na Venezuela, após o presidente do parlamento venezuelano, o opositor Juan Guaidó, se ter autoproclamado hoje presidente interino.

22h00 - Guaidó garante relações diplomáticas "com todos os países"



Guaidó afirmou que manterá relações diplomáticas "com todos os países", contrariando a decisão do chefe de Estado, Nicolás Maduro, de romper vínculos com Washington.



"Comunico a todos os chefes de missão diplomática e seu pessoal acreditado na Venezuela que o Estado da Venezuela deseja firmemente que mantenham a sua presença diplomática no nosso país", declarou na rede social Twitter.



"Responsavelmente vos digo que somos uma nação soberana e continuaremos a manter relações diplomáticas com todos os países do mundo. Continuamos firmes em retomar a ordem constitucional", refere.



#Comunicado para todas las Embajadas presentes en Venezuela.



Responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo.



Seguimos firmes en retomar el Orden Constitucional. pic.twitter.com/XODgm9rFbB — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de janeiro de 2019

Guaidó insta as missões diplomáticas a "ignorar qualquer ordem ou disposição a este respeito que contradiga o firme propósito do poder legítimo da Venezuela" - que diz representar "em virtude da Constituição" - de que "as missões diplomáticas, chefes de missão e todo o seu pessoal continuem a trabalhar na Venezuela com normalidade e que se respeitem todas as imunidades e privilégios".



"Qualquer disposição contrária careceria de validade, pois emanaria de pessoas ou entidades que, pelo seu caráter usurpatório, não têm autoridade legítima para se pronunciar a este propósito", refere ainda a mensagem, com a assinatura de Juan Guaidó.

21h54 - Presidente do PT critica apoio do Brasil a Guaidó







A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, criticou o apoio dado pelo Governo brasileiro a Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela, afirmando que "o Brasil só tem a perder com esta intervenção".



"Começamos hoje na América Latina a caminhada dos conflitos que tanto repudiamos em outros continentes. Líbia, Iraque, Síria são lembranças atuais das decisões arrogantes dos Estados Unidos e dos seus parceiros políticos. O Brasil só tem a perder com esta intervenção na Venezuela", afirmou Gleisi na rede social Twitter.







21h23 - Cristas pede ao Governo para que reconheça Guaidó



A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu ao Governo numa mensagem no Faceboock para que reconheça Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.



"Face à gravidade da situação na Venezuela e tendo em atenção a situação dos portugueses na Venezuela, e de acordo com o que o CDS-PP apresentou no parlamento relativamente ao plano de contingência e na salvaguarda dos direitos dos nossos compatriotas, peço ao Governo que desencadeie os mecanismos necessários com vista ao reconhecimento deste Governo, que estamos em crer respeita o Estado de Direito democrático, abrindo caminho para eleições livres", escreveu Assunção Cristas.







21h20 - Trump não exclui intervenção militar contra a Venezuela



Os Estados Unidos admitiram usar todos os meios se o governo venezuelano recorrer à violência. Donald Trump disse que nenhuma hipótese está excluída.









21h13 - Putin reitera apoio a Maduro









20h58 - Maduro apela aos militares para permanecerem unidos



O presidente Nicolás Maduro lançou um apelo às forças armadas da Venezuela para que permaneçam unidas e mantenham a disciplina.



"Nós iremos triunfar também agora, sairemos vitoriosos", clamou a partir da varanda do Palácio de Miraflores.





20h57 - Guatemala junta-se aos países que reconhecem Guaidó



A Guatemala reconhece Juan Guaidó como presidente interino, comunicou a ministra guatemalteca dos Negócios Estrangeiros, Sandra Jovel, na sua conta no Twitter.



Guatemala reconoce al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como Encargado Interino de la Presidencia de Venezuela y manifiesta su apoyo. pic.twitter.com/FB9Rky5aqh — Sandra Jovel (@sandrajovel6) 23 de janeiro de 2019

20h39 - Chavistas manifestam-se a favor de Maduro



Imagens da televisão estatal venezuelana mostram uma manifestação com milhares de pessoas no centro de Caracas, apoiando Nicolás Maduro contra a proclamação de Juan Guaidó como presidente do país.





20h32 - Corte de relações com os Estados Unidos





Venezuela anuncia corte de relações diplomáticas com os Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Maduro a partir do Palácio de Miraflores, dando 72 horas ao corpo diplomático norte-americano em Caracas para deixar o país.







20h25 - Presidente da Bolívia, Evo Morales, mantém-se ao lado de Maduro







“A nossa solidariedade para com o povo venezuelano e o irmão Nicolas Maduro, nessas horas decisivas, quando as garras do imperialismo procuram novamente matar a democracia e a autodeterminação dos povos da América do Sul. Nós nunca mais seremos o pátio das traseiras dos Estados Unidos”, escreveu o presidente boliviano.





Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 23 de janeiro de 2019







20h20 - Milhares de manifestantes de um lado e de outro nas ruas de Caracas



Um protesto gigante na Venezuela: parte da população saiu à rua a exigir a deposição do regime de Nicolas Maduro.



O líder da oposição proclamou-se presidente interino durante a manifestação em Caracas, e essa proclamação foi reconhecida pelos Estados Unidos, o Brasil e a Organização dos Estados Americanos.

20h16 - Feridos entre forças da ordem e manifestantes



Confrontos entre os militares destacados para as ruas e manifestantes da oposição resultam em vários feridos, com os números ainda muito imprecisos.







20h06 - Horas críticas em Caracas













20h02 - Lista de países que estão com Juan Guaidó





Estados Unidos

Canadá

Brasil

Paraguai

Colômbia

Peru

Equador

Costa Rica

Argentina







19h45 - Para já, México mantém-se ao lado de Maduro





O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que o México não acredita numa mudança na política venezuelana "por agora", declarações já depois da autoproclamação de Juan Guaidó.







19h39 - Paraguai envia apoio a Juan Guaidó







O presidente do Paraguai reconheceu Guaidó como presidente interino.







19h32 - Exército está na rua





A Guarda Nacional Bolivariana já começou a repressão contra manifestantes anti-Maduro.



Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas para dispersar população concentrada em praça no bairro de El Paraíso, na capital #Caracas.



Um cidadão foi detido. pic.twitter.com/iKLJLDQqXH — RENOVA (@RenovaMidia) 23 de janeiro de 2019











19h26 - OEA envia felicitações a Juan Guaidó





A Organização dos Estados Americanos, sedeada em Washington, felicitou Juan Guaidó: "Felicitamos Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela. Ele tem todo o nosso reconhecimento para impulsionar o regresso da democracia ao país".







19h19 - Começam a alinhar-se os parceiros internacionais





Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reconhece Guaidó como presidente da Venezuela.



"O Brasil apoiará política e economicamente a transição para que a democracia e a paz social regressem à Venezuela", declarou Bolsonaro.







Também da Colômbia, Peru, Equador e Costa Rica chegam mensagens de apoio ao novo presidente.







19h17 - Imagens do juramento de Juan Guaidó







19h07 - Todas as opções em aberto





Gobierno de Estados Unidos reconoce a @jguaido y a la Asamblea Nacional como único poder legítimo de #Venezuela. pic.twitter.com/yBNTRqZ3Z5 — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 22 de janeiro de 2019



Washington acaba de fazer saber que tem "todas as opções" em cima da mesa para lidar com a situação no caso de Maduro recorrer à força.

18h13 - Trump reconhece Guaidó como presidente





O presidente norte-americano apoia a declaração do presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, como chefe de Estado do país e declara reconhecê-lo nessa qualidade.



Donald Trump apelou, além disso, a que a comunidade internacional deixasse de reconhecer o presidente Nicolás Maduro e passasse a reconhecer Juan Guaidó.







17h44 - Juan Guaido autoproclama-se presidente da Venezuela





Com as ruas de Caracas marcadas pela confrontação, o presidente do parlamento autoproclamou-se chefe do Estado, na sequência do não reconhecimento da eleição de Nicolás Maduro e da tentativa de golpe de Estado denunciada há dois dias.









17h30 - Golpe de estado anulado há dois dias





Com Nicolás Maduro saído de uma reeleição muito contestada interna e externamente, a 10 de Janeiro, os seus apoiantes pretendem assegurar condições para que leve por diante este segundo mandato.



Na antecâmara das movimentações populares esteve há dois dias uma tentativa de golpe de Estado que acabou por ser reprimida pelo exército.





17h15 - Primeiro balanço: quatro mortos







Num primeiro balanço, confirmado pela polícia e pelo Observatório de Conflitos Sociais, um jovem de 16 anos morreu num ajuntamento no bairro popular de Catia, na zona Ocidental da capital, Caracas. Foi também assinalada a morte de outras três pessoas durante as pilhagens que ocorreram no Estado de Bolívar, Sul do país.







Durante a noite foi queimada uma estátua do antigo presidente Hugo Chávez em San Félix, também no Estado de Bolívar, e com o nascer do dia opositores e apoiantes de Maduro começaram a convergir em locais distintos da capital e de outas cidades venezuelanas.





17h12 - Apoiantes e críticos de Maduro rumam às ruas





Contra e a favor do presidente Maduro. As ruas de Caracas e de outras cidades do país vivem momentos agitados com as manifestações que visam directamente ao Palácio de Miraflores, sede do governo de Nicolás Maduro. O último balanço aponta para a existência de quatro mortos nos protestos desta quarta-feira, dois dias depois de um golpe militar ter sido anulado no país.

Na data que comemora os 60 anos da queda da ditadura de Marcos Pérez Jiménez, a 23 de Janeiro de 1958, foram marcadas manifestações para esta quarta-feira em ambos os lados da barricada: pelos movimentos contra o governo de Nicolás Maduro e também por aqueles que apoiam o presidente.A liderar o movimento de oposição está Juan Guaidó, o jovem presidente do Parlamento da Venezuela a quem Donald Trump ofereceu o seu apoio caso se declarasse o líder do país.