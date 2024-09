Visita é "momento fundacional" do Estado diz embaixadora de Portugal

Numa cerimónia oficial no palácio presidencial de Díli, durante a qual o Papa e o Presidente do país, José Ramos-Horta, fizeram discursos e trocaram presentes, estiveram dirigentes dos principais setores da sociedade.

Foi no salão onde se reuniu com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático que a embaixadora, Manuela Bairos, recordou à Lusa que no passado já tinha havido uma visita papal, Joao Paulo II em 1989, mas num "Timor ocupado".

Por isso esta é a primeira visita de um Papa a Timor-Leste livre e independente, que vinca "o papel que a Igreja Católica teve junto da população timorense nos anos difíceis da ocupação", disse Manuela Bairos, considerando que a visita é também um momento importante para Portugal.

"Porque grande parte da nossa presença em Timor-Leste foi a presença missionária, foi assim que Portugal aportou a Timor-Leste e a nossa presença de 500 anos foi muito uma presença missionária", justificou.

É por tudo isso que, nas palavras da embaixadora, também para os portugueses a visita é importante: "É comovente ver, finalmente 500 anos depois da chegada dos primeiros portugueses e dos primeiros missionários, um país livre e independente com um cardeal e com a visita do Papa. É de facto o fechar de um ciclo".

Comentando as multidões que hoje receberam o Papa nas ruas, a embaixadora disse que já as esperava, tendo em conta "a ligação à fé cristã" muito grande que há no país, muito mais forte do que na Europa. E Manuela Bairos destacou a presença da juventude hoje nas ruas, considerando um "momento muito alto" o dia que se está a viver.

A cerimónia de boas-vindas culminou num dia de festa nas principais ruas de Díli, onde afluíram milhares de pessoas, apesar do calor, para ver o Papa Francisco.

O Papa chegou hoje a Timor-Leste para uma visita de três dias no âmbito de uma deslocação à região da Ásia-Pacífico, tendo já estado na Indonésia e na Papua Nova Guiné.

Esta é a segunda vez que um Papa visita Timor-Leste, país onde 98% dos 1,3 milhões de habitantes são católicos.

Depois de Timor-Leste, o Papa visita ainda Singapura, na mais longa deslocação do seu pontificado e que dura até sexta-feira.