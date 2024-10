Voos civis no Irão retomados após suspeitas de ataque israelita

O alerta para o ataque israelita foi dado na sequência do disparo de mísseis balísticos contra bases aéreas israelitas em retaliação pela morte do líder do movimento sunita Hamas, Ismail Haniye, e do líder da milícia xiita libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah.

"As restrições de voo anunciadas foram canceladas e os voos voltaram ao normal a partir das 23h00 de domingo. Este assunto foi comunicado às companhias aéreas e os voos serão efetuados a partir desta noite de acordo com os seus horários", afirmou o porta-voz da instituição, Yafar Yazerlu, num comunicado divulgado pela agência noticiosa IRNA.

Os voos no aeroporto de Mehrabar, na capital iraniana, Teerão, e no aeroporto Imam Khomeini, a cerca de 30 quilómetros a sul da capital, voltaram à normalidade, depois de "asseguradas condições de voo favoráveis e seguras pela Autoridade da Aviação Civil", referem as autoridades iranianas.

Horas antes, autoridades haviam anunciado o cancelamento dos voos previstos entre as 21:00 de domingo e as 06:00 de segunda-feira, devido ao que qualificou de "constrangimentos operacionais", relacionado com o espaço aéreo.

Na ocasião, o porta-voz tinha indicado que os passageiros não deveriam "preocupar-se com o preço dos bilhetes".