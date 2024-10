Washington alarga sanções a Teerão numa resposta ao ataque iraniano contra Israel

“Esta decisão reforça a pressão financeira sobre o Irão, limitando a capacidade do regime [de Teerão] de obter receitas dos seus recursos energéticos com vista a minar a estabilidade na região [do Médio Oriente] e atacar parceiros e aliados dos EUA”, refere em comunicado o Departamento do Tesouro.Os setores petrolífero e petroquímico são assim incluídos numa ordem executiva já existente que visa setores-chave da economia iraniana com o objetivo de retirar ao regime recursos financeiros para o seu programa nuclear e indústria de guerra.O Departamento do Tesouro acrescenta a estas sanções outras 16 entidades e identifica 17 navios como propriedade bloqueada, apontando o seu envolvimento em transportes de petróleo e produtos petroquímicos iranianos.





O Departamento de Estado procura também por seu lado interromper o fluxo de dinheiro para os programas de armas do Irão e de apoio aos seus proxy (parceiro) e “parceiros terroristas”.



Mais de uma semana depois do ataque do Irão, que é já o segundo este ano a visar o seu território, Israel tem no ar a promessa de uma contra-resposta dura à retaliação de Teerão a 1 de outubro aos ataques israelitas no Líbano e Gaza e ao assassinato de Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, no Irão e do líder do Hezbollab, Hassan Nasrallah.





Com a incerteza a cruzar os tabuleiros internacionais e uma crise energética à vista, o presidente norte-americano já avisou Telavive que deverá procurar alternativas ao ataque direto aos campos de petróleo iranianos.





Os países do Golfo estão por seu lado a pressionar Washington para que aperte a rédea a Israel, já que temem que as suas próprias instalações possam vir a ser visadas por proxies de Teerão no caso de uma escalada do conflito na região, segundo fontes ouvidas no Golfo pela Reuters.