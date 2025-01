Zelensky na Polónia após acordo sobre massacres de há 80 anos

Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 10, 2025

A visita surge poucos dias depois de Tusk ter anunciado progressos na questão das exumações,que tem vindo a afetar as relações entre Varsóvia e Kiev há vários anos.“Finalmente, um avanço.(UPA)”, escreveu Tusk nas redes sociais na sexta-feira.



“Agradeço aos ministros da Cultura da Polónia e da Ucrânia pela sua boa cooperação. Estamos à espera de novas decisões”, acrescentou.

Aldeias inteiras foram incendiadas e os habitantes mortos pelos nacionalistas que procuravam criar um Estado independente na Ucrânia.

Segundo os meios de comunicação polacos, as conversações de Zelensky em Varsóvia vão centrar-se na resolução de uma disputa de décadas sobre os massacres de polacos durante a II Guerra Mundial em Volhynia, atualmente no oeste da Ucrânia.“Há muitos tópicos (para discutir), incluindo, claro, as exumações”, afirmou um funcionário do Governo polaco à agência Reuters. “O que nos interessa é a forma como estas decisões (sobre as exumações) são levadas a cabo”.A zona onde ocorreram os massacres, habitada por polacos e ucranianos, fazia parte da Polónia antes da II Guerra Mundial e foi ocupada pela União Soviética.Em 2013, o Parlamento polaco reconheceu o massacre perpetrado pelo Exército Insurgente Ucraniano (UPA) durante a II Guerra Mundial como “limpeza étnica com caraterísticas de genocídio”.A Ucrânia não aceitou esta afirmação e refere-se frequentemente aos acontecimentos de Volhynia como parte de um conflito entre a Polónia e a Ucrânia que afetou ambas as nações.



As autoridades de Kiev têm afirmado repetidamente que a Ucrânia está pronta para um “diálogo construtivo” com Varsóvia, dizendo que o passado dos países não deve pôr em perigo a sua cooperação.

A questão é difícil para a Ucrânia porque alguns dos nacionalistas ucranianos do tempo da Segunda Guerra Mundial são considerados heróis nacionais devido à luta pela criação do Estado ucraniano.A Polónia diz que mais de 100 mil polacos foram mortos nesses massacres por nacionalistas ucranianos. Estima-se que 15 mil ucranianos tenham sido mortos em retaliação.A Polónia há muito que exige o livre acesso dos seus especialistas aos locais onde se crê estarem enterrados os restos mortais dos mortos, para que possam ser exumados para funerais adequados.

O vice-primeiro-ministro polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz afirmou, em outubro, que a Ucrânia teria de resolver a questão para poder aderir à União Europeia.

Enquanto as duas partes tentavam resolver a questão, o presidente do parlamento ucraniano proferiu em maio de 2023 palavras de reconciliação no parlamento polaco.“A vida humana tem o mesmo valor, independentemente da nacionalidade, raça, sexo ou religião”, disse Ruslan Stefanchuk aos deputados polacos na altura.“Com esta consciência, cooperaremos convosco, caros amigos polacos, e aceitaremos a verdade, por mais intransigente que seja”, acrescentou.Os assassinatos assumiram um significado político adicional este ano, uma vez que o principal candidato da oposição nas eleições presidenciais polacas é o conservador Karol Nawrocki, diretor do Instituto da Memória Nacional (IPN), que tem colocado as questões históricas na linha da frente da sua campanha.

A Polónia assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia este mês, com o reforço da segurança do bloco e o compromisso com a Ucrânia no topo da agenda.

As conversações entre Tusk e Zelensky ocorrem numa altura em que o mundo se prepara para a tomada de posse do Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na próxima semana.

Trump prometeu resolver o conflito na Ucrânia em “24 horas” após a sua entrada em funções, o que suscita receios de que Kiev seja forçada a fazer grandes concessões em troca da paz.