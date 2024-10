Zelensky quer o fim da guerra na Ucrânia em 2025

, declarou Zelensky numa conferência conjunta., disse ainda, sublinhando queO presidente ucraniano apresentou ao chanceler alemão “um plano de como (…) forçar a Rússia à paz, ou seja, como acabar com esta guerra”, “de preferência o mais tardar no ano que vem” e garantindo que não se repete a agressão.Na mesma conferência, Scholz garantiu que o apoio à Ucrânia não esmorecerá., assegurou o governante alemão, acrescentando que a, respondendo assim ao apelo de Zelensky para que a Europa não diminua a ajuda a Kiev.No seu discurso, Scholz anunciou nova ajuda de 600 milhões de euros para apoio militar para a Ucrânia, além de prometer um pacote de ajuda militar de 1,4 mil milhões de euros até o final de 2024 juntamente com os aliados ocidentais.Em resposta, Zelensky agradeceu à Alemanha e, pessoalmente, a Olaf Scholz a ajuda recebida para o esforço de guerra contra a Rússia.

“Exigimos uma paz justa para a Ucrânia e uma vitória para nós”, disse Zelensky, garantindo que nenhum país quer tanto o fim do conflito como a Ucrânia.







A Alemanha é o segundo maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, mas Scholz recusou entregar mísseis Taurus de longo alcance a Kiev.