Aos meus filhos: por favor, errem! 05 Mai, 2017, 10:40 / atualizado em 05 Mai, 2017, 12:42 Alexandre Brito

Convivo muito mal com a forma como o erro é penalizado. Não falo, claro está, do erro da preguiça, do desinteresse, da falta de trabalho. Mas a penalização do erro do esforço, da tentativa. A começar nas escolas.

Não gosto do vermelho nos trabalhos. Prefiro o verde a marcar o que está certo. A partir daí é fácil perceber o que ainda não sabemos. Não entendo a lógica de testes que servem apenas, muitas vezes, para dar uma nota. No dia seguinte os alunos já estão a estudar outra matéria. Um teste é um fantástico instrumento de trabalho para identificar o erro, para identificar o que não sabemos, e crescer a partir daí. Se assim não é não serve para nada.







A penalização do erro é algo que está enraizado na nossa sociedade. Aponta-se com facilidade, muitas vezes até com um pequeno sorriso: "Ele falhou".



E depois não fazemos aquilo que exigimos aos nossos filhos e às escolas. Identificar o erro para o perceber, corrigir e melhorar.

