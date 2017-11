O que a Google e o Facebook sabem de si? Quer mesmo saber?

Por vezes nem reparamos, mas ao criar uma conta na Google, ao utlizar um telemóvel Android (o mesmo acontece com o Apple), estamos a fornecer dados sobre a nossa vida a estas empresas.





Essa recolha de informação não é ilegal, e tanto a Google como o Facebook informam os utilizadores sobre o que estão a guardar.





Mas como é que podemos saber o que têm sobre nós?





No caso da Google, a forma é relativamente simples. Basta entrar aqui https://myaccount.google.com/ (com o login da conta pessoal) e encontramos uma série de dados sobre a nossa vida digital, sobre aquilo que fazemos e que a Google recolhe. Tal como informação sobre os nossos direitos e o que podemos fazer para alterar as definições de privacidade.





A partir daqui pode seguir uma outra ligação - https://myactivity.google.com - onde consegue observar o seu registo pessoal.





No meu caso, estão lá, por exemplo, as minhas pesquisas, as páginas de internet por onde passei, os vídeos do YouTube que vi ou até as localizações que procurei.





Numa outra página - https://adssettings.google.com/ - é curioso ver o que a Google acha que são os temas que gostamos. É depois, com este dados, que recebemos na navegação online anúncios personalizados.





Na zona dos mapas - https://www.google.com/maps/timeline - ficamos a saber por onde andámos nos últimos tempos. Informação que é recolhida, por exemplo, através do telemóvel, ou pela utilização da aplicação de mapas da empresa.





Saiba também que a Google regista a sua voz. Verdade seja dita, já imaginava, mas é sempre estranho voltar a ouvir o que disse, por exemplo, para pesquisar um determinado tema. Quer ouvir o a sua voz? Siga esta ligação: https://history.google.com/history/audio





Situação semelhante se passa com o Facebook. E como é que podemos saber o que a empresa tem sobre nós.





Quando entra na página da rede social, no topo do lado direito tem uma pequena seta que abre um menú. Aqui, deve selecionar o "Registo de atividade". Está lá tudo. O que escreveu, o que partilhou, o que gostou ou não.





Vale a pena espreitar.

Informação que é depois utilizada, por exemplo, para que sejam mostrados anúncios adaptados às nossas preferências, às nossas pesquisas.