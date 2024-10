Governo disponível para aumento extraordinário de pensões com folga orçamental

"O Governo estará disponível para fazer um aumento extraordinário das pensões, sobretudo das mais baixas, se houver folga orçamental para o efeito", avançou a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, em resposta aos deputados, na Assembleia da República.

A titular da pasta do Trabalho falava numa audição conjunta com as comissões do Trabalho, Segurança Social e Inclusão e Orçamento, Finanças e Administração Pública.

A ministra sublinhou que tal não está inscrito na proposta do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) porque depende de uma folga orçamental.

Maria do Rosário Palma Ramalho acrescentou que o Governo está disponível não só para o aumento extraordinário, mas também para uma subida estrutural.

"Nós estamos aqui há seis meses e o nosso programa é para quatro anos. O Orçamento [do Estado] é prudente e não fazemos anúncios precipitados que podem criar desequilíbrios. O pendor social deste Governo é evidente, se for possível aumentar em termos estruturais estamos abertos a essa possibilidade", concluiu.