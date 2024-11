OE2025. Quais as principais alterações propostas pelos partidos?

Os partidos detalharam esta sexta-feira as propostas de medidas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025.O Partido Socialista vai apresentar 38 medidas de alteração à proposta de Orçamento do Estado. Entre elas, o partido propõe aEm termos de pensões, o PS propõe atualizar de forma estrutural e permanente as pensões até três Indexantes dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, 1.527,78 euros, em 1,25 pontos percentuais, acima da atualização regular de janeiro. Nas contas do PS, esta medida custará 265 milhões de euros, mas "não põe em causa nem o excedente que o Governo pretende obter nem as contas da Segurança Social".Esta sexta-feira no Parlamento, o ministro das Finanças já respondeu a esta proposta, afirmando que “ ainda não é o momento ” de fazer um aumento extraordinário das pensões.O PSD e o CDS anunciaram que vão apresentar cerca de 40 propostas de alteração que vão ter um custo adicional de 40 milhões de euros.O secretário-geral do PSD sublinha que os partidos da AD ficam legitimados a recuperar a proposta inicial do governo se o PS não viabilizar a redução de um ponto percentual.O Chega anunciou que vai apresentar cerca de 600 alterações à proposta do Orçamento do Estado.O PCP quer a atualização da tabela de IRS, o aumento do subsídio da alimentação e ainda uma taxa a quem usa offshores.O Bloco de Esquerda propõe a alteração de dezenas de medidas do Orçamento do Estado.A Iniciativa Liberal vai apresentar 50 propostas de alteração ao OE2025. Em declarações aos jornalistas esta sexta-feira, o presidente do partido disse queDe visita a uma empresa do ramo automóvel na região de Lisboa, Rui Rocha defendeu que o foco está no crescimento económico.O líder da IL prometeu ainda não inviabilizar qualquer proposta em sede orçamental que implique uma descida de IRC, apesar de considerar que uma redução de dois pontos percentuais é insuficiente.

O PAN vai apresentar uma queixa à comissão do IVA da Comissão Europeia contra a proposta apresentada por PSD e CDS para baixar o IVA das touradas de 23% para 6%. Inês Sousa Real diz que a medida é inaceitável.





A proposta orçamental do Executivo de Montenegro foi aprovada na generalidade no final de outubro com os votos a favor do PSD e CDS-PP e a abstenção do PS. O documento segue agora para a votação na especialidade, marcada para 29 de novembro.