OE2025. ZERO dá nota muito negativa ao documento apresentado

A ZERO fez uma análise preliminar à proposta do Orçamento do Estado para 2025 na perspetiva da sustentabilidade ambiental e climática e, no conjunto, dá nota muito negativa ao documento apresentado, cujas medidas mais sonantes são suportadas pela manutenção ou até aumento do consumo de combustíveis rodoviários.Segundo a ZERO, a proposta do Governo não tem a ambição necessária face à necessidade urgente de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, de travar o contínuo aumento da produção de resíduos, de promover uma gestão sustentável dos recursos hídricos e de adotar um modelo de agricultura que contribua para a restauração da natureza e a coesão social.





Susana Fonseca, ambientalista, reforça as críticas ao OE2025.