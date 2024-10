Pedro Nuno Santos denuncia "sobranceria e arrogância" de Montenegro para com o PS

Foto: Tiago Petinga - Lusa

À saída do Parlamento, minutos antes do início do encontro com Montenegro, o secretário-geral do PS acusou o primeiro-ministro de "sobranceria e arrogância" no diálogo com o principal partido da oposição, algo que considera ser "inaceitável".



"Não é de alguém que queira um entendimento com o PS", assinalou. Pedro Nuno Santos reforçou ainda que a aprovação do Orçamento "só depende do Governo" e assegurou que o Partido Socialista "não quer eleições nem está à procura de eleições".