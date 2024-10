Plenário aprova suspensão dos trabalhos da comissão durante discussão orçamental

A suspensão do prazo de funcionamento foi aprovado em unanimidade em votação no plenário, depois de ter sido decidida pelos deputados da comissão parlamentar de inquérito no passado dia 18 de outubro.

De acordo com o calendário da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o OE2025 vai ser apreciado entre 28 de outubro e 28 de novembro.

A discussão na generalidade está agendada para 30 e 31 de outubro, enquanto a votação final global para 28 de novembro.

"A comissão vai estar encerrada de 30 de outubro a 02 de dezembro. Depois, durante esse mês em que vai decorrer o debate do Orçamento, vai-se agendar as próximas datas para novas audições", disse aos jornalistas o presidente da comissão, Rui Paulo Sousa, a 18 de outubro após reunião de mesa e coordenadores da comissão.