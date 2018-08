8h45 – Nove fogos ativos



Segundo a página da Proteção Civil na internet, estão ativos nove fogos, dos quais oito estão em fase de conclusão e um, o que lavra em Monchique desde sexta-feira, em curso.No terreno a combater as chamas estão quase 1.400 operacionais, apoiados por 418 meios terrestres e 12 meios aéreos.

Os habitantes da vila de Monchique estão revoltados e mostram-se impotentes perante o fogo que lavra há quatro dias. Afirmam que o Governo obrigou os proprietários a limpar os terrenos, mas nada fez relativamente a mata que pertence ao Estado.O jornalista da Antena 1, Pedro Sá Guerra, ouviu alguns elementos da população que dizem ter gasto dinheiro nas limpezas, e nas matas a cuidado do Governo nem corta fogos existem.

Os populares afirmaram ao repórter da RTP, Duarte Baltazar, que as chamas se dirigem para uma zona que já foi fustigada pelos incêndios em 2016.

08h00 – Ponto da situação

Há ainda outra situação preocupante para as autoridades, nas Caldas de Monchique, onde as chamas estão a lavrar com muita intensidade.











A Estrada Nacional (EN) 266 no Sítio do Porto de Lagos, no concelho de Portimão, foi cortada no sentido de Monchique.







A Proteção Civil prolongou até quarta-feira à noite o estado de alerta especial vermelho, o mais grave, relativo aos meios de combate a incêndios florestais, para os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda e Portalegre.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil justifica a subida do nível de alerta com a "persistência de tempo muito quente e seco", favorável à deflagração e propagação de incêndios.



O incêndio que começou sexta-feira em Monchique continua descontrolado. Nas últimas horas, o vento forte tem provocado várias reativações. As situações mais preocupantes são na zona da Fóia e na Cascalheira, no concelho de Monchique. E na Barragem de Odelouca, no concelho de Silves.O número de assistências médicas a pessoas na sequência do incêndio subiu para 95, dos quais, 66 são pessoas que apenas receberam assistência e 29 são feridos, todos ligeiros.No combate às chamas estão mais de mil operacionais apoiados por 340 viaturas.