10h00 - Dez incêndios ativos



Quase 1600 operacionais, apoiados por 491 meios terrestres e sete aéreos, combatem os dez incêndios que estão ativos no país.



Dos dez incêndios ativos, dois estão em curso e oito em fase de conclusão.



O incêndio que lavra há seis dias em Monchique é o que concentra mais meios. No local estão 1423 operacionais apoiados por 447 meios terrestes e dois aéreos.







09h45 - 17 concelhos em risco máximo de incêndio



Dezassete concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, assim como a costa leste da ilha da Madeira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo o IPMA, mais de 60 outros municípios do interior Norte e Centro e do Alentejo e Algarve estão em risco muito elevado de incêndio, num dia em que está prevista uma pequena descida da temperatura.



Em risco elevado estão cerca de uma centena de outros concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".





09h20 - Fóia é uma das zonas mais preocupantes



O incêndio de Monchique continua com duas frentes ativas. Uma na Fóia, onde um reacendimento está a preocupar as autoridades, e outra em Silves.



A frente de Silves foi a principal preocupação ao início da manhã. No combate às chamas estão dois helicópteros.





O vento, que muda constantemente de direção, continua a complicar os trabalhos dos bombeiros.





Às 10h00, a 2.ª Comandante Operacional Nacional da ANPC, Patrícia Gaspar, faz um novo ponto da situação operacional, na Escola EB 2,3 de Monchique.







09h00 - Ponto da situação

Dois meios aéreos e mais de 1.400 operacionais apoiados por 450 viaturas estão a combater as chamas do incêndio que começou, na passada sexta-feira, em Monchique e que se alastrou aos concelhos de Silves e de Portimão. Várias localidades foram evacuadas. Há registo de pelo menos 30 feridos, um dos quais com gravidade.









O ponto da situação disponível na página da Proteção Civil indica que se regista "em todo o perímetro" do fogo fortes reativações que, associadas à intensidade do vento, "tomam de imediato grandes proporções".

Os aviões canadair, dois espanhóis e um português, que estão a combater os incêndios estão a utilizar o mar, ao largo da Praia da Rocha, para encher os tanques de água.







Rui André realçou ainda que já foram retiradas mais de 220 pessoas de vários pontos do concelho que têm sido encaminhadas para sete locais de acolhimento.













Na legenda o astronauta alemão escreveu: "Padrão climático dramático sobre Portugal hoje. Parece uma mistura de pó, areia e fumo".

Desde a tarde de terça-feira a coordenação das operações passou para o Comando Nacional da Proteção Civil. A decisão do Governo foi anunciada ontem. Patrícia Gaspar, a número dois do comando operacional nacional, é agora a responsável pela coordenação do combate ao fogo.O centro urbano da vila de Monchique está sem água devido ao combate ao incêndio. A situação deve ficar resolvida hoje com o aluguer de um novo gerador.As comunicações móveis já foram restabelecidas em algumas localidades da Serra de Monchique.Os pilotos dos aviões e helicópteros que combatem o fogo dizem que a maior dificuldade é encontrar locais onde abastecer com água em segurança.No concelho de Monchique, as preocupações estão centradas na frente que consome mato na zona da Fóia mas também nas Caldas de Monchique, como explicou Rui André.O incêndio que assola a região de Monchique, no Algarve, já é visível do espaço, tendo sido fotografado segunda-feira pelo astronauta alemão na Agência Espacial Europeia (ESA), Alexander Gerst, que partilhou três imagens nas redes sociais.Na fotografia mais aproximada é visível uma coluna de fumo por cima da região onde as chamas lavram há dias em Monchique, distrito de Faro, e que se estendia até à costa sul de Portugal, por cima do mar.A Ordem dos Engenheiros solidarizou-se com os cidadãos e municípios afetados pelo incêndio que lavra desde sexta-feira em Monchique e disponibiliza-se para ajudar, à semelhança do que aconteceu há um ano, com o fogo de Pedrógão Grande.Numa nota enviada às redações, a Ordem recorda a ajuda disponibilizada aquando dos incêndios em Pedrógão Grande, no ano passado, e a criação da bolsa técnica solidária, à qual aderiram mais de 470 engenheiros, que nunca foram solicitados.