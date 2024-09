Aluno esfaqueia seis colegas em escola de Azambuja

O incidente aconteceu ao início da tarde desta terça-feira no interior do estabelecimento de ensino. O autarca de Azambuja, Silvino Lúcio, em direto na RTP3 conta que o aluno com 12 anos, matriculado no sétimo ano, foi almoçar a casa voltou à escola tirou uma faca da mochila onde também tinha um colete à prova de bala que disse ser do pai.







De acordo com o autarca, o aluno começou a esfaquear indiscriminadamente os colegas que estavam no corredor junto às salas de aula. As vítimas têm entre os 11 e os 14 anos (cinco meninas e um menino).





A vítima em estado grave não corre risco de vida, é uma aluna de 12 anos que foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os feridos ligeiros foram encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira.





A GNR confirma que foi chamada à Escola Básica da Azambuja pelas 14h30 onde encontrou seis menores feridos. A GNR diz que ainda é cedo para avançar mais pormenores e o aluno que esfaqueou os colegas "está calmo", o caso passa para as mãos da Polícia Judiciária.



diretora do Agrupamento de Escolas de Azambuja garante que "a situação ocorrida no dia de hoje na Escola Básica foi um acto isolado". estando a situação normalizada" a escola vai retomar "amanhã as atividades letivas".

Em comunicado, a Neste comunicado , disponível na página do Agrupamento, "