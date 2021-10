Apenas três países da UE vacinaram mais de 75% da população. ECDC alerta para aumento de casos no outono

À data de 19 de setembro, Portugal tinha 78,1 por cento da população vacinada, sendo apenas ultrapassado por Malta, com 79,4 por cento.Isto significa que existem "grandes proporções da população da UE/EEE ainda suscetíveis à infeção" e o ECDC alerta que osO centro europeu alerta que o risco de um aumento significativo de casos, mortes e hospitalizações nos próximos dois meses permanece elevado devido à alta circulação do vírus, o que coloca as pessoas vulneráveis, mesmo totalmente vacinadas, em maior risco., diz Andrea Ammon, diretora do ECDC.“Os países devem esforçar-se para aumentar a taxa de vacinação em todas as faixas etárias elegíveis, independentemente dos níveis de cobertura de vacinação atuais, para limitar a carga de infeções pela variante Delta”, adverte Ammon, que sugere a manutenção de algumas restrições até ao final de novembro.

Países com maior cobertura vacinal correm um “menor risco”

Isto, "a menos que se verifique um declínio rápido da eficácia da vacina devido ao declínio da imunidade", ressalva o centro europeu.“A adotação de medidas como distanciamento físico que evitam aglomerações, bem como higiene e melhor ventilação, continuarão a ser essenciais para prevenir a transmissão em ambientes escolares”, exorta o centro europeu.

Para a restante população, em particular os mais vulneráveis e profissionais de saúde, o ECDC explica que a vacinação contra a gripe sazonal será “essencial para mitigar o impacto nos indivíduos e nos sistemas de saúde nos próximos meses da potencial circulação dos dois vírus”.