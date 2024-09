Arranca o regresso às aulas nas escolas portuguesas

O arranque do ano letivo começa hoje e estende-se até segunda-feira. Esta quinta-feira, há 60 por cento das escolas que abrem os portões para receberem os seus alunos. Outras 20 por cento têm o seu regresso às aulas na sexta-feira.Em declarações à agência Lusa,Ainda assim, o ano letivo inicia-se com problemas antigos e recorrentes:Fernando Alexandre admite que esteNo entanto, o Ministério da Educação mantém as metas otimistas de redução em 90 por cento do número de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina durante o 1º período deste ano letivo em relação ao anterior.

Lisboa, Alentejo e Algarve são as três zonas do país onde a falta de docentes é mais significativa.

Na semana passada, o executivo aprovou um novo concurso de vinculação extraordinário em Conselho de Ministros.O Governo pretende criar um apoio aos professores deslocados entre os 150 e os 450 euros, mediante as distâncias.

Para além disso, as escolas vão poder contratar professores aposentados com uma remuneração extra, bolseiros de doutoramento ou manter docentes que já podem pedir a reforma mas que aceitam continuar a dar aulas.







Apesar das medidas previstas, o ministro admite mesmo que a disponibilidade por parte destes últimos pode ajudar a resolver o problema. "Sabemos que, da parte dos aposentados, há muitas manifestações de interesse em voltar e ajudar a resolver este problema e esperamos conseguir essa mobilização porque, de facto, só com essa mobilização (...) é que poderemos resolver este problema", afirmou à agência Lusa.





c/ Lusa