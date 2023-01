Moedas diz que vai dar "o corpo às balas" no projeto da Jornada da Juventude

Carlos Moedas refere mesmo que só em casas de banho e ecrãs o que Governo está a encomendar ronda os oito milhões de euros.Para o autarca lisboeta, este evento é algo que a cidade tem de aproveitar, pois não vai acontecer tão depressa algo desta dimensão no nosso país.Quem vai estar atento a este projeto é o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, embora refira que não vai interferir no projeto.No entender do constitucionalista Tiago Duarte, não há violação do princípio da laicidade do Estado.