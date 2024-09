Chuva ajuda bombeiros. Último incêndio ativo em Castro Daire dado como dominado

Ao início da manhã, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a frente que deflagrou às 21h30 de quinta-feira em Mões-Soutelo, no concelho de Castro Daire, mobilizava 729 operacionais, apoiados por 235 meios terrestres. Já o fogo que lavrava desde terça-feira em Pinheiro, Moção, igualmente em Castro Daire, era ainda combatido por 86 operacionais com o apoio de 30 veículos.

Foto: Soraia Ramos - RTP



Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Paulo Almeida, tratou, todavia, de sublinhar que, embora o incêndio tenha sido dominado, tal não significa a eliminação do perigo:, concelho do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto.e que haviam apresentado reativações tarde de quinta-feira, em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

Dia de luto nacional



, em homenagem às vítimas mortais dos incêndios. Morreram sete pessoas e 166 ficaram feridas, devido aos fogos que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas.A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 121 mil hectares, de acordo com o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam mais de 100 mil hectares, 83 por cento da área ardida em todo o território nacional.O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias esta sexta-feira dia de luto nacional.