Concelhos fazem contas aos estragos causados pelos incêndios

Albergaria-a-Velha

Em Albergaria-a-Velha, concelho do distrito de Aveiro, muito afetado pelos incêndios, pelo menos sete empresas já contactaram a autarquia, por terem registado prejuízos económicos.Ouvido esta sexta-feira de manhã pela Antena 1, o presidente da Câmara, António Loureiro, garante que o município de Albergaria-a-Velha vai também dar resposta às 41 famílias que perderam a casa, por causa das chamas.

Foto: João Santos Costa - RTP

A Câmara de Albergaria-a-Velha pretende ajudar na requalificação das casas que ficaram destruídas pelo fogo.

Penalva do Castelo

Em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, ainda se fazem as contas aos prejuízos. Mas apontam-se já as perdas económicas ao nível das produções agrícolas e do pastoreio.A Câmara Municipal vai reunir-se esta sexta-feira com as juntas de freguesia para contabilizar os estragos. Sabe-se, para já, que neste concelho arderam cerca de oito mil hectares de floresta e foram afetadas duas habitação. A autarquia registou também danos em equipamentos municipais no valor de cerca de 200 mil euros.

Foto: Andreia Filipa Novo - RTP

O autarca de Penalva do Castelo, Francisco Lopes de Carvalho, garante desde já o apoio às famílias afetadas.

Vila Pouca de Aguiar





Quanto a Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, o levantamento dos prejuízos ainda está a ser feito, mas a Câmara já contabiliza pelo menos um milhão de euros em estragos. Aqui arderam casas e armazéns agrícolas.

A presidente de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias, diz que ainda falta perceber quanto vai ser preciso investir no espaço público.

Foto: Nuno Miguel Fernandes - RTP

Em Vila Pouca de Aguiar já chove e a autarca admite preocupação com a possibilidade de deslizamento de terras mas explica que ainda não houve tempo para fazer esse trabalho.

Foto: Nuno Miguel Fernandes - RTP



Gondomar









Em Gondomar o levantamento dos prejuizos só começou a ser feito esta sexta-feira, uma vez que as últimas horas foram para recuperar das noites sem dormir quando o fogo tomou conta das encostas do concelho.O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, espera ter esse trabalho seja feito na próxima semana e deixa uma critica ainda o concelho estava em chamas e o Governo já pedia relatórios.