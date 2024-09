"Esclarecer se houve ou não falhas". Ministra remete respostas sobre fogos para futuro relatório

Questionada sobre se não se sente fragilizada pelo facto de o primeiro-ministro ter assumido a liderança do processo, a responsável sublinhou que Luís Montenegro fala em nome do Governo."Aconselham que não haja intervenções e presenças desadequadas nos teatros de operações, por ser o tempo de informar sobre os pontos de situação ou recomendações necessárias. Foi o que fizemos", sustentou a governante, durante uma conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide.Blasco afirmou haver "tempo para prevenir", "para agir", "para acompanhar funerais": "E, finalmente, há o momento, como este, para falarmos ao país".

A titular da pasta da Administração Interna manifestou "profundo e sentido pesar" às famílias das vítimas mortais dos incêndios, desde logo dos bombeiros que perderam a vida.



"Ainda temos fogos neste momento, portanto,, se tudo correu bem, mas isso tem também o seu tempo", declarou.Margarida Blasco anunciou que. O encontro será presidido pelo primeiro-ministro e vai contar com as presenças da procuradora-geral da República, das ministras da Justiça e da Administração Interna, do diretor nacional da Polícia Judiciária, do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP."Havendo a convicção de que muitos destes incêndios têm origem criminosa,. E esta investigação tem de ser feita e com a colaboração entre todas as autoridades judiciárias e órgãos de polícia e de investigação criminal", vincou a ministra da Administração Interna.

Arderam 121 mil hectares



Os incêndios que lavram desde domingo, assinalou ainda Margarida Blasco, foram enfrentados pelo "maior dispositivo de combate alguma vez mobilizado".Sete pessoas morreram e outras 161 sofreram ferimentos durante os incêndios que, desde domingo, assolaram as regiões norte e centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra. Dezenas de casas foram consumidas pelas chamas - a Proteção Civil regista cinco mortos, excluindo dois civis que morreram de doença súbita.Ao início da manhã desta sexta-feira, a situação apresentava-se mais calma. Mas havia ainda fogos ativos, apesar da ajuda da chuva. Em Castro Daire, as chamas ainda não haviam sido dominadas, com o combate a mobilizar mais de 700 operacionais. Já o incêndio de Penalva do Castelo encontrava-se em fase de resolução, à semelhança de Arouca.

O efetivo operacional no terreno somava esta manhã quase dois mil bombeiros, apoiados por 830 meios terrestres e cerca de 25 meios áereos.

O Governo declarou a situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios.

c/ Lusa