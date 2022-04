Comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril

O 48.º aniversário do 25 de Abril é assinalado na manhã desta segunda-feira na Assembleia da República com uma sessão solene. Depois de dois anos de pandemia, as comemorações de hoje decorrem já sem restrições devido à covid-19, não havendo limitação de lugares nem uso obrigatório de máscara. De tarde, o parlamento abrirá as portas ao público.

15h35 - Programa cultural na residência oficial do primeiro-ministro











Os jardins recebem esta tarde um programa cultural de comemoração do 25 de Abril.

15h25 - Porto palco de desfile









15h10 – Avenida da Liberdade recebe desfile do 25 de Abril







15h00 - Parlamento de portas abertas durante a tarde







Os cidadãos são convidados para conhecerem os recantos do parlamento. É a primeira vez que Santos Silva abre as portas do edifício enquanto Presidente da Assembleia da República.





13h20 – Partidos concordam com apelo do Presidente para maior investimento nas Forças Armadas









As forças mais à esquerda criticam a ausência de outros temas neste 25 de Abril.

11h31 - Presidente da República inicia o seu discurso. "Hoje quero falar de Forças Armadas". Pede consenso nacional.







Marcelo Rebelo de Sousa começou por elogiar Jorge Sampaio, mas também os capitães de Abril.







O Presidente falou da Guerra na Ucrânia, dizendo que pode ser "a mais global de todas", a "mais brutal" em refugiados e nas consequências. Mas Marcelo disse não querer falar de Guerra, mas sim de Forças Armadas em democracia e "servir a Pátria" e também servir a Paz e segurança.







Marcelo Rebelo de Sousa pede um consenso nacional "continuado e efetivo sobre as Forças Armadas como pilar fundamental da vida coletiva. Um consenso que terá de ter o apoio popular e "mais do que palavras" e "pequenos grandes gestos" para estimular as Forças Armadas.







11h10 – Presidente da Assembleia da República inicia a sua intervenção. "A guerra desencadeada pela Rússia constitui a mais grave ameaça" à Europa e paz mundial





Santos Silva começou por destacar a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e desejou que as diligências esta semana de António Guterres, secretário-geral da ONU, possam surtir efeito.







O discurso foi interrompido porque um funcionário da Assembleia da República sentiu-se mal e acabar por cair. O homem foi prontamente assistido.





Para o socorrer entraram dois elementos do INEM, o médico e a enfermeira do parlamento, bem como o secretário de Estado Lacerda Sales e o deputado do PSD Ricardo Batista Leite, ambos médicos.



Depois de alguns momentos de muita apreensão na sala, o funcionário foi retirado em braços e a cerimónia prosseguiu.







Na continuação do seu discurso, Santos Silva defendeu as comunidades e o que representam para a democracia. O presidente da Assembleia da República defendeu a necessidade de estancar a sangria de jovens e enalteceu as comunidades no estrangeiro.





O presidente da Assembleia da República sustentou que a abertura de Portugal ao mundo é um bem precioso em tempos de ódio e está enraizada numa História de multissecular emigração que estruturou uma sociedade coesa.



Esta ideia de Portugal "fazedor e atravessador de pontes" - em que destacou as comunidades portuguesas no mundo, os retornados após a descolonização e os imigrantes deste país - foi desenvolvida por Augusto Santos Silva.







10h57 – Paulo Delgado Alves fala em nome do PS. "Continuar a construir um país mais justo" e a memória de Sampaio





O representante do PS diz que a “qualidade das instituições democráticas nunca foi tão importante”.





O vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves evocou a ação do antigo Presidente da República Jorge Sampaio na resistência à ditadura e como construtor da democracia pluralista e pediu atenção aos cidadãos instrumentalizados pelo populismo.



"Comemorar o 25 de Abril é, em primeiro lugar, honrar a memória dos que resistiram, sofreram e tombaram para que a liberdade fosse possível. No ano em que os dias em democracia superam o número de dias em ditadura, deu-se a coincidência dessa data ocorrer a 24 de março, dia da revolta estudantil que mobilizou a juventude contra quem a privava do seu futuro", declarou Pedro Delgado Alves no discurso que proferiu na sessão solene comemorativa do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974 na Assembleia da República.



E a esta primeira referência a Jorge Sampaio seguiu-se uma prolongada salva de palmas por parte dos deputados, com os socialistas a aplaudirem de pé.







10h51 – Rui Rio intervém pelo PSD. "Solução para travar o extremismo é enfrentar a realidade sem cobardia"

Rui Rio fez pela terceira vez o discurso nas comemorações do 25 de abril pelo PSD.







Pede aos portugueses um rasgo para fazer diferente.







O presidente do PSD defendeu que a solução para travar o crescimento dos extremismos não é "absurdos cordões sanitários", mas "ter o rasgo de fazer diferente" e reformar "sem cobardia nem hipocrisia".



"A solução está em nós próprios. A solução está em enfrentar a realidade sem cobardia nem hipocrisia. Está em reformar, ou diria melhor, em romper com o que há muito está enquistado e ao serviço de interesses setoriais ou de grupo", defendeu Rui Rio.





O presidente do PSD defendeu que o discurso no 25 de Abril deve ser um momento de autocrítica e não apenas de "afirmações laudatórias.



"Se é justo responsabilizar a política porque ela não tem tido a coragem de fazer as reformas estruturais que o desenvolvimento do país reclama, a verdade é que a maioria do eleitorado também valoriza muito mais a promessa fácil da benesse imediata do que a realização das reformas que preparam o seu futuro", apontou.







10h39 - André Ventura, Chega, faz a sua intervenção. “Falhámos portugueses na luta por todos vós”





"Senhor Presidente, não condecore aqueles que mataram e expropriaram em Portugal", afirmou.



"Hoje devíamos olhar para os portugueses e dizer desculpem porque falhámos. Falhámos na justiça que construímos, falhámos no império que se dissolveu e que deixou outros países à sua mercê e famílias à sua sorte, nos jovens que querem emigrar como nunca no país que lhes tinha prometido ser o país da prosperidade, falhámos aos pensionistas e reformados que têm o pior poder de compra da União Europeia", afirmou.



E defendeu que "tanto falhou Abril".



André Ventura dirigiu-se ao Presidente da República, a quem pediu que "não condecore aqueles que torturaram, mataram e expropriaram em Portugal", defendendo que "quem cometeu atos terroristas, quem patrocinou e promoveu nacionalizações e expropriações não pode ser um herói, tem de ser considerado aquilo que é, um bandido".







10h32 –Bernardo Blanco, Iniciativa Liberal. “Falta a Portugal o inconformismo de Abril”

"Falta a Portugal o inconformismo de Abril para romper a estagnação. Abril confiou-nos esta difícil missão: a de continuar a querer saber -- da política, de Portugal, da Europa e do Mundo. A de continuar a querer saber do futuro", disse o deputado da IL Bernardo Blanco.



O deputado liberal falava na sessão solene comemorativa do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República.



"Como Abril nos demonstrou e a Guerra na Ucrânia nos confirma, a democracia é difícil de conquistar, mas fácil de perder", vincou.



"O 25 de Abril, um legado maior que todos nós cujo único dono é o povo português, é o dia despertador. É o espírito que nos acorda do longo sono de ontem em busvca de um melhor amanhã. Portugueses, vamos voltar a querer saber, Vamos com o inconformismo de Abril romper a estagnação", declarou.





10h25 – Fala Paula Santos, líder parlamentar do PCP. "A tentativa de imposição do pensamento único" é perigoso ataque ao regime democrático



O PCP insurgiu-se hoje contra a "imposição do pensamento único" e a "hostilização de quem livremente emite uma opinião divergente", rejeitando o que considera serem "tentativas de intimidação" do partido com a finalidade de silenciar a sua intervenção.





“A tentativa de imposição do pensamento único, o levantamento de novas censuras, de quem emite opinião divergente (…) são perigosos elementos de ataque ao regime democrático” e visam “silenciar” comunistas e democratas.





“Há quem procure branquear o fascismo. Não deixaremos”





“As condições de vida agravam-se”, diz, falando da submissão à UE e interesses económicos, dizendo haver um “descarado aproveitamento da guerra e das sanções para a acumulação de lucros”, que exige uma intervenção para travar os interesses económicos. Algo que, diz, está ser travado pelo PS e pelos partidos à sua direita. “O povo que pague a fatura da guerra e das sanções”, acrescenta.







10h16 - José Soeiro fala em nome do BE. “A quem faz o país funcionar, a democracia não deve apenas gratidão, deve reconhecimento e justiça"





José Soeiro lembra as mulheres que trabalham, as profissões precárias, aqueles que durante a pandemia foram considerados essenciais, a maioria que recebe salário mínimo. “A quem faz o país funcionar, a democracia não deve apenas gratidão, deve reconhecimento e justiça”, afirma.





"Queremos ter mais democracia", acrescenta. O BE defendeu que a revolução do 25 de Abril "não é um património a ser velado com zelo, mas um legado para iluminar as contradições do presente", considerando que em 2022 falta ainda "quase tudo" a Portugal.





"A Revolução não é um património a ser velado com zelo, mas um legado para iluminar as contradições do presente", defendeu.



Quase cinco décadas depois da Revolução dos Cravos, o resumo de José Soeiro surge numa linha: "estamos em 2022 e nós não estamos satisfeitos".







10h11 - Representante do PAN começa a discursar. "Abril ainda não tem rosto de mulher"





Inês de Sousa Real lembra as mulheres que são vítimas de violência doméstica ou pobreza e lembra o número de deputadas existentes na Assembleia da República, 84.







"É preciso lutar pelo fim do sexismo e transformar a emancipação feminina em realidade. Só assim a manhã de Abril poderá acordar em plena igualdade e liberdade", defendeu Inês Sousa Real.



Discursando na Assembleia da República, na sessão solene comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril de 1974, a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza considerou que "Abril ainda não tem rosto de mulher", salientando que a "desigualdade de género que persiste", apesar "de todos os avanços e conquistas que foram trazidos pela revolução e que romperam como uma ditadura".





10h08 - Livre - “A luta pela liberdade e pela igualdade são a mesma luta”





Rui Tavares considera que a democracia é também uma luta para que toda a gente possa ter direito a uma vida maior. O representante do Livre diz que “nada é tão importante como aprofundar a nossa democracia”.



O deputado único do Livre, Rui Tavares, enalteceu o acesso ao ensino público para todos como uma das maiores conquistas do 25 de Abril de 1974, um dia que "valeu por séculos".







"Não é por acaso que logo que lhes foi possível, a primeira coisa que milhões de pais e mães do nosso país fizeram foi pôr os filhos e as filhas a estudar até onde eles e elas quisessem. Ainda hoje façam a experiência, agora que eles já são avós e avôs e até bisavós, perguntem-lhes o que lhes dá mais orgulho e ouvirão: a neta que acabou o mestrado e quer fazer o doutoramento, o neto que esta a fazer Erasmus", disse.







10h04 - Começam os discursos na Assembleia da República





Rui Tavares, do Livre, é o primeiro a discursar.





9h45 - Marcelo Rebelo de Sousa chega ao Parlamento







O Presidente da República vai fazer aqui o seu sétimo discurso no 25 de Abril. Antes de entrar, ouve-se o Hino Nacional.





9h32 - António Costa chega à Assembleia da República





9h30 - Personalidades começam a chegar à Assembleia da República

A Iniciativa Liberal voltou a convocar um desfile próprio para as 14h00, a partir da Praça do Duque de Saldanha, em direção à Avenida da Liberdade.







Nos jardins do Palacete de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, o 25 de Abril vai ser celebrado com um programa cultural, que inclui dança, música e uma exposição de cartazes da revolução e termina com um concerto de Dino d'Santiago.

Tudo a postos para celebrar o 25 de Abril nos jardins da Residência Oficial esta tarde. Venha e participe na festa.#25AbrilEmSaoBento pic.twitter.com/uxON5r7yqV — António Costa (@antoniocostapm) April 25, 2022



A sessão solene tem início às 10h00, inclui discursos de deputados dos oito partidos com assento parlamentar, por ordem crescente de representatividade, Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer hoje o seu sétimo discurso no 25 de Abril, data histórica em que tem deixado alertas sobre o populismo e a qualidade da democracia.Há um ano, o chefe de Estado centrou a sua intervenção no passado colonial português, pedindo que se olhe hoje para a História "sem temores nem complexos", procurando unir e combater intolerâncias, com a noção de que há diferentes vivências e perspetivas em relação a esse período.A partir das 15h00, o edifício do parlamento estará aberto ao público, assim como a residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, desde as 14h30, com circulação entre os dois espaços. Os visitantes poderão entrar até às 18h00.Na mesma altura, estará a decorrer o tradicional desfile pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, promovido por mais de 40 organizações da sociedade civil, partidárias e sindicais, entre as quais a Associação 25 de Abril, PCP, PS, BE, PEV, CGTP e UGT e respetivas estruturas de juventude e também os partidos Livre e Movimento Alternativo Socialista (MAS).A comissão promotora desde desfile, marcado para as 15h00, pediu aos órgãos de comunicação social para transmitirem pelas 18h00 a canção-símbolo do 25 de Abril "Grândola, Vila Morena" seguida do hino nacional e a todos os que possam para cantarem às janelas e varandas estas duas músicas, como nos dois anos anteriores de pandemia.