Comissão de Trabalhadores do INEM fala em 28 mil horas extraordinárias

A dificuldade em recrutar e fixar profissionais são problemas apontados pelos trabalhadores, que apontam um desinvestimento no INEM que se arrasta há anos.A Comissão de Trabalhadores do INEM defendeu também que a refundação do instituto deve passar por deixar de fazer transporte secundário, como transferências de utentes entre hospitais, o que desvia meios do socorro urgente.De resto, a radiografia do INEM mostra falta de meios e de profissionaisNo seguimento destas audições também a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar foi ouvida. O presidente desta associação revelou que o diagnóstico e os problemas no INEM não são de agora e já vêm de há muito tempo.Luís Canaria pede a intervenção do poder político, nomeadamente para a criação da profissão de Técnico de Emergência Médica.