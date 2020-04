Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

9h00 - Começa a telescola













Estas aulas vão ser diárias de segunda a sexta e terão conteúdos direcionados para os diferentes anos de escolaridade. Recorde aqui a grelha de aulas.



A partir do dia 20, #EstudoEmCasa. A Escola na Televisão com conteúdos pedagógicos temáticos para alunos do 1.º ao 9.º anos.

Conferir as posições:

• TDT – 7

• MEO – 100

• NOS – 19

• Vodafone – 17

• Nowo – 13

8h07 - Quase 2.000 mortos nos EUA





Nas últimas 24 horas os EUA registaram 1.997 mortes causadas pela Covid-19. O país regista um total de 40.661 óbitos desde o início da pandemia.





O número de infetados ultrapassou já os 759 mil, desde o início da epidemia no país, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.



Situação em Portugal



São Já 99 os casos positivos de infeção por Covid-19 num hostel em Lisboa, na rua Morais Soares. Estavam 181 hóspedes no hostel, todos eles migrantes. Foram retirados do local na manhã de domingo, encaminhados para a mesquita de Lisboa para exames. Falta conhecer o resultado de cerca de 70 testes.

Segundo o secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, nos próximos dias serão feitos mais 300 testes.





Portugal ultrapassou a barreira dos vinte mil infetados com o novo coronavírus. São mais 521 novas infeções, ou seja mais 2,7 por cento. Apesar disso se olharmos para a curva comparativa entre ontem e hoje há uma diminuição nos casos confirmados. O número de mortes subiu para 714, mais 27 desde o registo anterior.



Começa a telescola



Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados.

Levantamento das limitações a celebrações religiosas



Na Madeira, a freguesia de Câmara de Lobos, situada no concelho com o mesmo nome, registou este domingo mais 16 casos positivos de covid-19 o que dá um total de 26 pessoas infetadas pelo coronavírus nesta freguesia.Esta segunda-feira, mais de 850 mil alunos do ensino básico passam a ter o apoio da telescola. A partir de hoje e durante o terceiro período com aulas de apoio através da televisão, e vão aprender com professores à distância devido à pandemia de covid-19.A nova telescola começa com uma aula de português.Entre as 9h00 e as 17h30, mais de uma centena de professores vão “entrar” nas casas dos alunos.São 112 docentes de seis escolas públicas, duas privadas e da ciberescola, no âmbito do programa #Estudo Em Casa, um conjunto suplementar de recursos educativos, criado pelo Ministério da Educação, e que hoje começa a ser transmitido diariamente pela RTP Memória.As aulas começam às 9:00 para os mais pequenos e terminam às 17:30 depois das matérias dadas aos do 9.º ano. A grelha horária está disponível em https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/Hoje também, o primeiro-ministro vai reunir-se com o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, para "preparar o levantamento das limitações às celebrações religiosas".De acordo com fonte do Gabinete do primeiro-ministro, António Costa pediu para ser recebido por Manuel Clemente, pelo que o encontro se realiza no Seminário dos Olivais, pelas 09h00, para preparar o levantamento das limitações às celebrações religiosas.Em 13 de março, ainda antes de ser decretado o estado de emergência em Portugal, a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu suspender as missas, catequeses e outros atos de culto até que esteja superada a atual crise sanitária.Os hospitais vão retomar a partir de hoje as consultas as cirurgias e os exames de diagnóstico que há mais de um mês têm vindo a ser adiados por causa do coronavírus. Os hospitais têm atendido apenas casos urgentes e agora começam a retomar gradualmente esses atos médicos.Em março houve menos nove mil cirurgias e menos 180 mil consultas de especialidade por causa da crise pandémica.