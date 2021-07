Covid-19. Medidas mais restritivas aplicam-se agora a 90 concelhos

No final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a ministra de Estado e da Presidência explicou quepara os concelhos em maior risco "são as mesmas que se aplicavam até então". A diferença está no número de concelhos nos quais são aplicadas.Há uma semana, quando o Governo apresentou estas medidas mais restritivas, eram 60 os concelhos em risco elevado ou muito elevado. Agora, são 90.Além da, estes 90 concelhos ficam sujeitos a outras medidas restritivas para controlar a pandemia, mas diferenciadas consoante o nível de risco, nomeadamente nos horários do comércio e restauração.Onde o risco é, admitindo grupos de até quatro pessoas no interior e de até seis pessoas nas esplanadas. O comércio a retalho terá de encerrar até às 21h00 durante a semana. Aos fins de semana, o retalho alimentar encerra até às 19h00 e o não-alimentar até às 15h30.Já nos concelhos de: de seis pessoas no interior dos estabelecimentos e de dez pessoas nas esplanadas.

Há agora 30 municípios em situação de alerta por registarem, pela primeira vez, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Quanto àa partir das 19h00 de sexta-feira e durante os fins de semana, estaque estão agora em maior risco.Para entrar em, é necessário um destes elementos no momento doem todo o território continental.São quatro as tipologias de testes aceites: os PCR e antigénio com resultado laboratorial e também os autotestes feitos presencialmente (à entrada do estabelecimento) ou perante um profissional de saúde.O número de concelhos obrigados a adotar ou manter otambém aumentou de 60 para 90.Apenas nos concelhos de risco muito elevado, que são agora 47, aplicam-se ainda as seguintes medidas: espetáculos culturais até às 22h30; ginásios sem aulas de grupo e casamentos e batizados com 25 por cento da lotação.

Supermercados passam a vender autotestes

Para agilizar o acesso aos autotestes, o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que permite a sua venda no retalho alimentar, nomeadamente em supermercados.“Foi aprovado o decreto-lei que estabelece um regime excecional e temporário que permite, desde que garantidas as condições definidas pelo fabricante”, lê-se num comunicado do Conselho de Ministros.Segundo o Governo, a medida permitirá reforçar a identificação de casos positivos de Covid-19, numa altura em que Portugal se mantém na zona vermelha da matriz de risco e a situação epidemiológica continua a ser preocupante.Questionada sobre a forma crítica como o setor recebeu as medidas, a ministra Mariana Vieira da Silva afirmou que, pelo que não eram desconhecidas, uma vez que tinham sido precedidas de "um diálogo preparatório", referindo, contudo, que as medidas "exigem um tempo de atuação".A ministra disse ainda que o balanço sobre o impacto das novas medidas apenas poderá ser feito depois de decorridos 15 dias sobre a sua aplicação já que é este o intervalo de tempo necessário para verificar o seu impacto.

“Situação continua a degradar-se”

À saída da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência admitiu que a “situação continua a degradar-se”.”, acrescenta.Quanto ao ritmo de vacinação no país, Mariana Vieira da Silva assegurou que é “muitíssimo elevado”.“Temos uma progressão muito significativa nas pessoas totalmente vacinadas e”, acrescentou a ministra, que garante que “todos os esforços têm sido feitos para que o país faça uma utilização plena das vacinas que recebe”.“Neste momento”, reiterou.O último relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reportou mais 3641 casos e cinco mortes associadas à Covid-19. Os totais acumulados passam, assim, para 920.200 infeções e 17.187 mortes em todo o país.

