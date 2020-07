Covid-19. Reuniões no Infarmed chegaram ao fim

A última reunião no Infarmed entre o Governo e especialistas sobre a Covid-19 em Portugal realizou-se esta quarta-feira. No final do encontro, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância do "contacto aberto" entre epidemiologistas e decisores políticos e contou os detalhes da mais recente conversa, que se focou em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo.