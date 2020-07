Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

6h46 - Ponto de situação



As mais altas figuras do Estado reúnem-se hoje com médicos e especialistas para um ponto de situação sobre a Covid-19 em Portugal.



O encontro acontece, uma vez mais, na sede do Infarmed, em Lisboa, e o início está previsto para as 10h00.



Esta é a 10ª reunião técnica desde que a pandemia de Covid-19 começou a afetar Portugal. Vão estar presentes o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os partidos com assento parlamentar e os parceiros sociais.



Esta quarta-feira voltará a ser analisada a situação na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos de infeção pelo novo coronavírus.



A situação de calamidade pública em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa vigora até à próxima quarta-feira, dia 14 de julho. Situação que terá de ser reavaliada.

Vila Nova de Gaia

Cinco crianças testaram positivo para o novo coronavírus no Hospital de Vila Nova de Gaia.

Até dia 2 de julho, haviam sido registados 3030 casos de infeção pelos SARS-CoV-2 em menores de 19 anos.





Reguengos de Monsaraz



Benavente

Guarda

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Desconhece-se, por agora, se há relação entre os cinco menores. Nenhum destes está hospitalizado.Já em Paços de Ferreira há registo de dez casos.Um funcionário da Câmara Municipal, com ligações aos casos que já tinham sido identificados nos últimos dias, acusou positivo. Por isso, a autarquia decidiu proceder à despistagem de todos os colaboradores que prestam serviço no edifício sede.Mesmo assim, os paços do concelho permanecem em funcionamento.No passado fim da semana passada surgiram dois focos: um na escola básica e outro numa empresa de lacagem de móveis, na freguesia de Eiriz.Em Cinfães, morreram duas idosas. Tinham 90 e 95 anos e estavam internadas no Hospital de Viseu. Eram utentes do lar da Santa Casa e tinham vários problemas de saúde.No total, em Cinfães, há registo de 124 casos, dos quais 83 estão em vigilância.Trinta e quatro pessoas estão dadas como recuperadas.Em Reguengos de Monsaraz, morreram também duas idosas do lar local. Ambas estavam internadas no Hospital de Évora.Subiu assim para 14 o número de vítimas mortais da Covid-19 naquele município alentejano.No total, há 144 casos ativos e, nas últimas horas, houve uma nova infeção confirmada. A maioria dos casos está relacionado com o lar. Quarenta e sete estão espalhados pela comunidade.Na aldeia de Santo Estêvão, em Benavente, já ha 22 casos, entre os quais três crianças.Foran testadas, até ao momento, 86 pessoas. Uma das pessoas que realizou o teste diz que houve falhas nas medidas de segurança numa empresa.O autarca de Benavente garante que o foco está circunscrito e controlado.O Ministério Público está a investigar a alegada festa ilegal na Guarda onde vários alunos do Instituto Politécnico ficaram infetados.Em causa está a averiguação dos crimes de propagação de doença contagiosa e de instigação pública a um crime.Estão infetadas 23 pessoas, das quais 16 internadas.A festa de aniversário decorreu em casa de um estudante e terá juntado cerca de 15 pessoas.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira, refere mais nove casos mortais de Covid-19 em 24 horas, além de acréscimos de 287 casos confirmados de infeção e de 279 pessoas dadas como recuperadas da doença causada pelo SARS-CoV-2.O total de casos de infeção pelo novo coronavírus fixa-se em 44.416. Desde o início da pandemia, já morreram em no país 1629 pessoas.Há menos duas pessoas internadas e mais duas em unidades de cuidados intensivos - encontram-se internados 511 doentes, dos quais 76 em cuidados intensivos. Já recuperaram da doença, ao todo, 29.445 pessoas.O boletim epidemiológico continua sem patentear números atualizados de casos por concelho.As autoridades sanitárias mantêm sob vigilância 33.134 contactos.Desde 1 de janeiro deste ano, houve registo de 394.134 casos suspeitos. Não se confirmaram 348.410. Aguardam, atualmente, resultados de testes laboratoriais 1308 pessoas.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 539 mil mortos e infetou mais de 11,69 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Na tarde de terça-feira foi anunciado o diagnóstico positivo do Presidente do Brasil, país que soma 66.741 óbitos e 1.668.589 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.Jair Bolsonaro gravou na última noite um vídeo a elogiar os efeitos da hidroxicloroquina no tratamento da sua infeção, promovendo, uma vez mais, o fármaco."Estou a tomar aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou a sentir-me muito bem. (...) Hoje, terça-feira, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda a certeza, está a dar certo", disse entre risos.O vídeo foi partilhado no Facebook, horas depois do diagnóstico de Covid-19."Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa em que está a dar certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina, e você?", rematou.