Cruz Vermelha vai reforçar INEM com 40 ambulâncias

Esta parceria entre o INEM e a Cruz Vermelha vai funcionar até ao final de fevereiro de 2025.Em comunicado, o INEM adianta que a ideia é garantir uma resposta eficaz ao previsível acréscimo de emergências verificadas no inverno. Também a ministra da Saúde reforça esta ideia e diz que a parceria serve para colmatar “a pressão enorme” que o período do inverno acarreta, relacionadas com a gripe e outros vírus respiratórios.As equipas da Cruz Vermelha vão atuar na atividade de emergência pré-hospitalar, mas também na transferência de doentes, por indicação dos centros de orientação de doentes urgentes.Mas o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar considera este anúncio da parceria entre o INEM e a Cruz Vermelha uma operação de marketing com fins políticos.